Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Assemblée des conseils d'Epekwitk annoncent le lancement de la phase de consultation publique sur la création d'une réserve de parc national dans la région de Pituamkek (île Hog-le cordon d'îles) à l'Île-du-Prince-Édouard.

CHARLOTTETOWN, PE, le 4 juin 2021 /CNW/ - La nature et les merveilles de nos divers paysages inspirent la population canadienne et suscitent la fierté à l'égard du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les dunes de sable de Pituamkek (prononcé Bi-dou-oum-gèk) forment l'un des écosystèmes de dunes côtières les plus importants sur le plan écologique dans l'est du Canada, et ces îles ont une grande importance culturelle et historique pour les Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, la chef Darlene Bernard et le chef Junior Gould de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk et Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, ont lancé des consultations publiques dans le cadre de l'étude de faisabilité visant la création d'une réserve de parc national dans la région de Pituamkek (île Hog-le cordon d'îles) de la baie de Malpèque, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Depuis l'annonce tripartite d'août 2019, la province de l'Île-du-Prince-Édouard, les Mi'kmaq d'Epikwitk et Parcs Canada évaluent la faisabilité de la réserve de parc national proposée à Pituamkek. Parcs Canada et L'nuey, au nom de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk, ont travaillé avec diligence pour élaborer des documents de consultation et un plan de consultation publique en conformité avec les mesures de sécurité publique qu'exige la pandémie de COVID-19 (nouveau coronavirus).

La faisabilité de la création d'une réserve de parc national est évaluée, en partie, par le biais d'une vaste mobilisation locale. C'est l'occasion, pour le public, d'exprimer ses points de vue et idées, ainsi que de poser des questions pour en savoir plus sur le projet de réserve de parc national à Pituamkek. Parcs Canada et L'nuey invitent les partenaires, les intervenants et le public à donner leur avis sur des aspects clés tels que les histoires sur la région, les utilisations actuelles et les visions futures à prendre en considération pour l'établissement de cette réserve de parc national dans le cadre de ce processus national.

Pour faire entendre votre voix, veuillez consulter le site Web du projet Pituamkek à www.parcscanada.gc.ca/pituamkek et le site Sondage de l'opinion public sur Pituamkek pour participer au processus de consultation. Les commentaires seront acceptés jusqu'au 23 juillet 2021.

Citations

« Parcs Canada gère l'un des réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles les plus beaux et les plus vastes du monde. L'ajout de Pituamkek à la famille des parcs nationaux permettrait non seulement de protéger une aire importante sur le plan environnemental, qui abrite un certain nombre d'espèces en péril, mais aussi de protéger une aire importante sur le plan culturel pour les Mi'kmaq. J'encourage les Canadiennes et Canadiens à participer à la phase de consultation alors que le gouvernement du Canada travaille avec l'Assemblée des conseils d'Epekwitk et la province de l'Île-du-Prince-Édouard pour établir une nouvelle réserve de parc national à l'Île-du-Prince-Édouard. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« À quelques pas d'ici, Pituamkek est un trésor naturel et culturel que nous devons protéger. J'invite tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à participer à cette consultation publique pour aider Parcs Canada, l'Assemblée des conseils d'Epekwitk et la province de l'Île-du-Prince-Édouard à façonner l'avenir de la réserve de parc national proposée. »

Robert Morrissey (Egmont)

Député

« Nos ancêtres sont les gardiens de la terre depuis des temps immémoriaux. Nous croyons en la protection et la préservation de Pituamkek, sur le plan tant environnemental que culturel. Il en résultera un héritage positif pour les Mi'kmaq d'Epekwitk, ainsi que pour tous les insulaires et les Canadiennes et Canadiens des générations futures. »

Chef Junior Gould de la Première Nation Abegweit

Coprésident de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk

« Le nom mi'kmaq Pituamkek rend hommage à notre histoire et à notre lien avec la terre en reconnaissant notre belle langue. Pituamkek représente une occasion de partenariat entre les Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard et les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons la possibilité de préserver l'histoire, l'environnement et une partie essentielle de notre patrimoine culturel mi'kmaq. »

Chef Darlene Bernard de la Première Nation de l'île Lennox

Coprésidente de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk

« Pituamkek est une partie unique, belle et fragile de l'île. Elle est une priorité provinciale en matière de protection des terres depuis de nombreuses décennies. L'Île-du-Prince-Édouard, L'nuey et Parcs Canada veulent entendre les idées, les suggestions et les questions de quiconque a un lien avec la région sur les mesures de protection futures de cet important lieu écologique, culturel et spirituel. »

Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique, Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref

En août 2019, le gouvernement du Canada , le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et les gouvernements mi'kmaq des Premières Nations de l'île Lennox et Abegweit ont annoncé le lancement d'une étude de faisabilité visant à établir une réserve de parc national à Pituamkek (île Hog-le cordon d'îles).

, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et les gouvernements mi'kmaq des Premières Nations de l'île Lennox et Abegweit ont annoncé le lancement d'une étude de faisabilité visant à établir une réserve de parc national à Pituamkek (île Hog-le cordon d'îles). La zone constitue un lien vivant vital entre la culture mi'kmaq, son histoire et l'environnement. Pour cette raison, le peuple mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard entretient un lien fort et durable avec la région de Pituamkek et a officiellement désigné la région un paysage du patrimoine mi'kmaq.

L'information recueillie au cours de la phase de consultation publique de l'étude de faisabilité aidera les parties à peaufiner un concept de réserve de parc national. Une fois que l'étude de faisabilité est terminée et qu'il existe un accord sur un concept officiel de parc, l'étape suivante consiste à négocier un protocole d'entente, avant de passer aux négociations d'une entente officielle sur l'établissement.

Parcs Canada et L'nuey s'engagent à reprendre les discussions en personne avec les intervenants et le public, ainsi que les consultations officielles auprès des communautés Abegweit et de l'île Lennox, dès que ce sera possible de le faire en toute sécurité. Parcs Canada et L'nuey suivent les conseils des experts en santé publique et mettent en œuvre des mesures pour soutenir les efforts du Canada visant à limiter la propagation de la COVID-19 et à réduire les risques pour la population canadienne. Bien qu'il puisse être possible de tenir des réunions en personne dans le respect de la distanciation physique dans le cadre de ce processus de consultation, la majorité des commentaires du public seront recueillis en ligne.

Documents connexes

Fiche d'information : Réserve de parc national de Pituamkek



Liens connexes

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Sean Doke, Agent des communications, L'nuey, 902-330-4420, https://lnuey.ca/; Jill Edwards, Agente principale des communications, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique, Île-du-Prince-Édouard, 902-213-3059, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, [email protected]