DRUMMONDVILLE, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Présent dans le paysage québécois depuis plus de 65 ans, le Groupe Girardin, entreprise familiale québécoise de 3e génération spécialisée dans le transport scolaire, annonce une véritable révolution dans cette industrie. Dans le cadre de l'événement STN Expo - Green Bus Summit à Reno au Nevada, l'entreprise a dévoilé sa nouvelle génération de minibus électriques dont l'autonomie est presque triplée, pour atteindre jusqu'à 300 km par charge, ce qui porte l'autonomie journalière à plus de 600 km. L'investissement dans ce nouveau minibus électrique cadre clairement avec la vision gouvernementale d'accélérer l'électrification des transports au Québec en contribuant significativement à l'effort collectif.

Cette innovation, à 100 % québécoise et adaptée aux réalités climatiques du Québec, arrive à point nommé et permettra de combler la totalité des besoins des transporteurs scolaires québécois en vue de la prochaine année scolaire. Le début de la production et les livraisons sont prévus dès l'hiver 2025. Rappelons que le Groupe Girardin a investi et continue d'investir significativement au Québec pour participer activement aux efforts de décarbonation et accélérer les ambitions de la province.

« Nous tenons à saluer la vision et la volonté du gouvernement du Québec, qui avec ses objectifs de décarbonation, nous ont incités à innover, à développer et à fabriquer à Drummondville un minibus 100 % électrique qui répondra aux besoins et exigences des transporteurs et centres de services scolaires. De plus, notre minibus sera exporté partout en Amérique du Nord, permettant de faire rayonner le savoir-faire québécois et de contribuer positivement à l'économie du Québec, ce qui représente une grande fierté », de mentionner Éric Boulé, président d'Autobus Micro Bird et Technologie Ecotuned.

« Ce produit est le fruit d'investissements majeurs en recherche et développement et en innovation. Nous sommes fiers de nos équipes et du travail accompli, encore plus emballés à l'idée de participer plus activement au virage de l'électrification amorcé et soutenu par le gouvernement du Québec », d'ajouter Steve Girardin, du Groupe Girardin.

La conception et l'assemblage de ces nouveaux véhicules destinés à tout le marché nord-américain seront effectués à partir de l'usine de Drummondville, permettant de consolider plus de 600 emplois au Québec. Notons que le gouvernement américain fait preuve d'exemplarité en offrant des aides financières importantes afin de soutenir les transporteurs scolaires dans l'électrification de leurs flottes d'autobus. Un soutien essentiel qui envoie le bon signal : l'avenir est électrique et il faut garder le cap pour accélérer le mouvement. Avec cette annonce, Girardin vient confirmer sa position de chef de file dans le secteur du transport scolaire.

À propos d'Autobus Micro Bird

Coentreprise détenue par Girardin et Blue Bird spécialisée dans la conception, l'assemblage et la distribution de minibus scolaires et commerciaux ainsi que des motorisations électriques par l'entremise de sa filiale Technologies Ecotuned. Celle-ci a son bureau chef à Drummondville et emploie plus de 600 personnes. Fabriquant plus de 3 000 autobus par année à partir de son usine à Drummondville, Autobus Micro Bird est le plus important fabricant d'autobus au Canada et un leader établi et respecté à travers l'Amérique du Nord.

À propos du Groupe Girardin

Le Groupe Girardin est une entreprise familiale québécoise de 3e génération spécialisée dans le transport scolaire depuis plus de 65 ans. Son siège social est situé à Drummondville depuis presque 60 ans. Partenaire de longue date et distributeur officiel d'autobus scolaires Blue Bird et fabriquant des minibus Micro Bird à son usine de Drummondville, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Girardin compte à son actif près de 3 000 membres à son équipe, dont une grande partie au Québec dans la fabrication, distribution et opération d'autobus scolaires et autobus scolaires électriques. L'entreprise regroupe plus d'une quarantaine de divisions majoritairement établies au Québec.

SOURCE Groupe Girardin

Source: Alexandre Mailhot, Tél. : 819 471-2495, [email protected]