Acquisition d'une nouvelle usine de fabrication à Plattsburgh - Girardin accélère sa croissance à l'extérieur du Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le plus grand fabricant d'autobus scolaires au Canada à partir de son usine de Drummondville, Groupe Girardin, confirme aujourd'hui l'acquisition d'une usine de fabrication d'autobus située à Plattsburgh dans l'état de New York. L'entreprise familiale québécoise de troisième génération compte y assembler les mêmes produits que ceux fabriqués à son usine de Drummondville. Cet investissement fait partie d'une stratégie de croissance pour doubler la capacité de production, et ce, afin de mieux répondre à la demande soutenue et grandissante pour leurs produits reconnus pour leur qualité et fiabilité. L'usine de Drummondville, qui compte déjà plus de 600 employés à son actif, est aussi en processus d'agrandissement.

Le site manufacturier de Plattsburgh qui compte plus de 25 acres et comprend deux bâtiments totalisant 153,500 pieds carrés est présentement occupé par Novabus, qui a annoncé la fin prochaine des opérations à cet endroit. En plus du site manufacturier, Girardin pourra donc compter sur un bassin d'employés formés et disponibles lors du lancement de la production, qui est prévu pour l'été 2025. Cette nouvelle unité d'affaires permettra d'augmenter considérablement ses parts de marchés au sud de la frontière. Actuellement, près de 95 % de la production de l'usine Drummondvilloise est exportée dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Novabus Plattsburgh avait à son emploi, jusqu'à tout récemment, 340 employés que Micro Bird prévoit rapidement embaucher. À ce rythme, Autobus Micro Bird comptera plus de 1,000 employés manufacturiers à son actif, ce qui portera l'effectif du Groupe Girardin à plus de 3,000 employés spécialisés dans le transport de personnes.

« Nous sommes très reconnaissants envers Novabus pour leur confiance et leur étroite collaboration dans notre projet de croissance. Nous tenons aussi à souligner la vision ainsi que les contributions financières et stratégiques de l'état de New York et la ville de Plattsburgh qui vont aussi soutenir la transition de produits et des employés afin de permettre à Autobus Micro Bird de bien s'établir et continuer de croître à travers l'Amérique du Nord. », mentionne Steve Girardin du Groupe Girardin.

« Cet investissement vient confirmer la position de chef de file nord-américain de Autobus Micro Bird en tant que fabricant d'autobus. Ce nouveau site manufacturier aux États-Unis nous ouvre encore plus grand la porte du marché nord-américain. Nous sommes extrêmement fiers que nos produits, et les technologies développées à partir de Drummondville nous propulse partout sur le continent », mentionne Éric Boulé, président de Autobus Micro Bird.

Notons qu'en juillet dernier, une nouvelle génération de minibus 100 % électriques ayant une autonomie de plus de 300 km par charge développés et assemblés au Québec a été dévoilée par Autobus Micro Bird et sa filiale Technologies Ecotuned. Cette innovation visait à répondre à la vision d'électrification du transport scolaire du gouvernement du Québec et à permettre de combler la totalité des besoins des transporteurs scolaires du Québec.

À propos d'Autobus Micro Bird

Coentreprise détenue par Girardin et Blue Bird, Autobus Micro Bird est spécialisée dans la conception, l'assemblage et la distribution d'autobus scolaires et commerciaux ainsi que des motorisations électriques, par l'entremise de sa filiale Technologies Ecotuned. Celle-ci a son bureau chef à Drummondville et emploie plus de 600 personnes. Fabriquant plus de 3 000 autobus par année à partir de son usine de Drummondville, Autobus Micro Bird est le plus important fabricant d'autobus au Canada et un leader établi et respecté à travers l'Amérique du Nord.

À propos de Groupe Girardin

Groupe Girardin est une entreprise familiale québécoise de 3e génération spécialisée dans le transport scolaire depuis plus de 65 ans. Son siège social est situé à Drummondville depuis presque 60 ans. Partenaire de longue date et distributeur officiel d'autobus scolaires Blue Bird, et fabriquant des minibus Micro Bird à son usine de Drummondville, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Girardin compte près de 3 000 membres à son équipe, dont une grande partie au Québec, dans la fabrication, distribution et opération d'autobus scolaires à essence et électriques. L'entreprise regroupe plus d'une quarantaine de divisions, majoritairement établies au Québec.

SOURCE Groupe Girardin

