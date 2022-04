Contrer l'isolement des personnes aînées - Les Petits Frères offriront une dose de bonheur et de gaieté à plus de 2 000 personnes aînées vivant seules pendant le week-end de Pâques

MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Fidèles à la tradition, Les Petits Frères célébreront Pâques avec les 2 000 personnes aînées qu'ils accompagnent partout à travers le Québec. Alors que les habituels grands rassemblements ne peuvent avoir lieu en raison de la pandémie, les bénévoles et le personnel des Petits Frères feront à nouveau preuve de créativité cette année afin de souligner la fête pascale, important moment de réjouissances pour de nombreuses personnes aînées.

Si la solitude peut être difficile à vivre au quotidien pour les personnes qui en souffrent, elle peut l'être tout particulièrement lors d'occasions spéciales, comme les festivités pascales. Cette période marquée de traditions et de célébrations peut amplifier le sentiment d'isolement et d'exclusion qu'elles peuvent éprouver. Cela peut donc être le cas pour de nombreuses personnes aînées qui vivent seules, n'ont pas d'enfants, sont célibataires ou veuves.

C'est dans ce contexte que les escouades de bénévoles des Petits Frères seront en action durant tout le week-end de Pâques afin d'offrir une bonne dose de bonheur aux Grandes Amies et Grands Amis avec la livraison de fleurs, de cartes de souhaits et de paquets-cadeaux remplis de surprises et de petites douceurs. Certains pourront également recevoir un appel chaleureux ou la visite de leur bénévole.

Les Petits Frères invitent la population à faire de même et à offrir des moments de joie et de réconfort à une personne aînée de leur entourage proche ou de leur voisinage en posant un geste simple, comme lui écrire un mot, lui offrir un présent, lui cuisiner un plat réconfortant, demander de ses nouvelles par téléphone ou lui rendre visite. Toute forme de soutien, du don au bénévolat, est également essentielle pour accomplir sa mission.

Citations

« Notre reconnaissance est immense pour les donateurs ainsi que les bénévoles qui s'engagent à nos côtés afin que la fête de Pâques soit une journée heureuse et chaleureuse pour nos 2 000 Grandes Amies et Grands Amis à travers la province. Après deux années difficiles en raison de la pandémie, les marques d'attention et les moments de réjouissance partagés avec les personnes aînées sont plus importants que jamais. Ils contribuent à apporter du réconfort et aident efficacement à lutter contre la solitude. » - Caroline Sauriol, directrice générale de la Fondation des Petits Frères.

« C'est dans l'esprit rassembleur des Petits Frères de s'assurer qu'aucune des personnes aînées que nous accompagnons ne soit laissée pour compte pour les fêtes pascales. Nous espérons que cela inspire la population à poser un geste concret de solidarité envers des personnes aînées, plus particulièrement pour celles demeurant seules. Que ce soit préparer un repas, écrire une lettre, effectuer une courte visite, prendre des nouvelles par téléphone ou faire une marche. Tous ces gestes font une réelle différence pour briser la solitude des personnes âgées. » - Martin Goyette, directeur général de la Corporation des Petits Frères.

À propos des Petits Frères

Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées pour toujours, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, ces personnes surnommées affectueusement « Grandes Amies et Grands Amis » sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit avec un faible revenu et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et, depuis dix ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

