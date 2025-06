Contrats en technologies de l'information : précisions de la SAAQ

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Dans le contexte des travaux de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques (Commission) de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la SAAQ souhaite apporter des précisions additionnelles à celles qu'elle a diffusées hier en fin de journée.

Données sur les contrats en technologies de l'information (TI), de 2010 à 2025

Entre 2010 et 2025, la SAAQ a octroyé 1879 contrats en TI. Ces contrats couvrent des besoins variés, allant de l'achat d'imprimantes à celui de la licence d'utilisation de la suite Office pour le personnel de la SAAQ.

Au cours de la période de 2014 à 2025, 948 contrats ont été conclus. De ce nombre :

12 sont liés à la solution CASA, dont le contrat avec LGS, incluant les 3 avenants initialement conclus;

4 contrats sont liés à l'exploitation de la solution CASA, soit 3 contrats d'honoraires professionnels octroyés à l'automne 2024 et 1 contrat pour l'achat des serveurs.

Les 932 autres contrats n'ont pas de lien avec CASA et portent notamment sur la suite bureautique utilisée à la SAAQ, le logiciel employé dans les centres d'appels et l'achat de matériel informatique.

Tableau sommaire des contrats en TI, de 2010 à 2025

Description Nombre Années 2010 à 2013 Avant le début des travaux du projet CASA 931 Années 2014 à 2025

Contrats liés à CASA 12 Contrats liés à l'exploitation 4 Autres contrats (2014-2025) 932 Sous-total des années 2014 à 2025 948 Total des années 2010 à 2025 1 879

Les informations relatives aux contrats sont notamment accessibles par le biais du système électronique d'appel d'offres (SEAO), sous réserve des règles applicables. Il est à noter que la liste complète des contrats en TI conclus durant la période 2010 à 2025 a été transmise à la Commission dans le cadre de ses travaux.

Par ailleurs, près de 20 000 documents ont été transmis à la Commission par la SAAQ, qui continue de collaborer pleinement aux travaux.

La solution SAAQclic fonctionne

La solution SAAQclic continue de démontrer sa pertinence et son efficacité. Entre janvier et avril 2025, plus de 1,2 million de clients et clientes ont utilisé les services en ligne de la SAAQ. Cela représente une augmentation de 3 % par rapport à la même période en 2024.

Quotidiennement, la SAAQ sert en moyenne 40 000 clients et clientes (points de service, centres d'appels, courriel, canaux numériques), dont près de 11 000 au moyen de sa plateforme numérique.

Données sur les principaux services de la SAAQ

