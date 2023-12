SAINTE-CLAIRE, QC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Prevost, membre du Groupe Volvo, l'un de principaux constructeurs d'autocars en Amérique du Nord, est fier d'annoncer le plus important contrat de son histoire avec l'obtention d'une commande majeure de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de la ville de New York. La MTA a accordé à Prevost un contrat pour la fabrication de 381 autocars, dont une commande ferme de 250 autocars à livrer entre 2025 et 2026, ainsi que des options pour l'achat de 131 autocars supplémentaires, pour un montant de plus de 447 millions $ CA, incluant pièces et services.

Contrat historique pour Prevost - Des retombées économiques majeures pour la région (Groupe CNW/Prévost)

Ce contrat permettra de conserver et d'embaucher près de 150 nouveaux employés à Sainte-Claire, dans la région de Bellechasse, et ce, dès 2024. Une commande qui sera également bénéfique pour les nombreux fournisseurs québécois et autres de l'entreprise, et amènera Prevost à augmenter sa cadence de production dans les mois à venir.

« Ce contrat historique provenant de la plus grande agence de transport public d'Amérique du Nord est une excellente nouvelle pour Prevost. Cela contribuera à renforcer notre position de chef de file sur le marché nord-américain des autocars tout en créant des emplois de qualité dans notre région. Je tiens à remercier MTA pour sa confiance renouvelée envers Prevost. Nous sommes fiers de les compter parmi nos clients. »

- M. François Tremblay, président de Prevost.

« Je suis très fier que Prevost obtienne un contrat de près d'un demi-milliard de dollars avec l'État de New York, le plus gros de son histoire. Prevost est une entreprise de la région de Bellechasse qui incarne le savoir-faire québécois en transport en commun depuis bientôt 100 ans. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle, qui va créer une centaine de nouveaux emplois et qui va enrichir tout le Québec. Félicitations aux travailleurs de Sainte-Claire qui font rayonner notre nation en Amérique du Nord ! »

- M. François Legault, premier ministre du Québec.

« Nous sommes sincèrement fiers et reconnaissants de la confiance que le MTA continue d'accorder à notre équipe en passant la plus importante commande de l'histoire de Prevost. L'engagement ferme de servir nos clients en mettant l'accent sur la qualité, la fiabilité et le soutien exceptionnel se poursuivra et profitera également aux citoyens de New York. »

- Mme Anna Westerberg, présidente de Volvo Buses.

« En plus de générer des retombées économiques importantes, la confiance que l'on nous accorde illustre bien l'attractivité de Prevost. Une nouvelle qui arrive à la vielle du lancement des festivités de notre 100e anniversaire, qui durera tout au long de l'année 2024. Suivez-nous ! »

- M. François Tremblay, président de Prevost.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord et munie d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine et plus de 50 camionnettes de service mobile. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com .

