Contrat de travail accepté et fin de la grève chez Goodyear Canada inc.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Les membres du Syndicat des Métallos chez Goodyear Canada à Salaberry-de-Valleyfield, en grève depuis le 9 juillet dernier, ont entériné un nouveau contrat de travail jeudi.

« Nos membres nous ont soutenus tout au long de ces négociations ardues et cela les a menés à un bon règlement », fait valoir Éric Chartrand, le président de la section locale représentant les 23 travailleurs des bureaux et services techniques de l'usine Goodyear, qui retourneront au travail la semaine prochaine.

La nouvelle convention collective de 4 ans règle l'ensemble des points majeurs en litiges qui étaient à l'origine du déclenchement de la grève, notamment l'appauvrissement continu des travailleurs en matière de salaires et de retraite.

Le contrat de travail prévoit des augmentations salariales de base de 2 % par année, ainsi qu'une prime de signature de 2000 $ la première année et de 1000 $ pour la deuxième et la troisième année.

« L'augmentation du salaire de base combinée aux primes négociées représente une hausse de plus de 5,5 % la première année et de plus de 3,5 % pour la deuxième et la troisième année. Nous sommes très fiers de la volonté des membres d'avoir décidé de se faire respecter par leur employeur pour faire cesser un appauvrissement généralisé qui durait depuis une décennie », a ajouté le représentant syndical des Métallos, Frank Beaudin.

De plus en matière de retraite, l'employeur a finalement accepté de verser une cotisation dans un REER pour ses travailleurs participants au régime à prestations déterminées (PD) en plus de bonifier sa cotisation REER actuelle pour les employés non participants au régime PD. Le syndicat a également obtenu un engagement de la part de l'employeur de poursuivre la discussion, par le biais d'une analyse approfondie, pour offrir la possibilité aux employés non participants au régime PD d'adhérer au régime de Retraite à financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ).

Le nouveau contrat de travail prévoit aussi des améliorations au niveau du régime d'assurance, la bonification des congés de deuil, le maintien de la clause de garantie salariale en cas de fermeture des installations pour la durée de la convention collective ainsi que le règlement de tous les griefs en suspens.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques au Québec.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Éric Chartrand, président de la section locale 919, 450 601-6802, metallos.919@hotmail.com; Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/; Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

Related Links

http://www.usw.ca