Contrat chez Siemens à Trois-Rivières ratifié à 98,5 %

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les 110 travailleurs et travailleuses de Siemens, une usine de transformateur électrique à Trois-Rivières, ont enfin accepté dans une proportion de 98,5 % un contrat de travail rétroactif après 13 mois de négociation et 48 rencontres. Celui-ci comporte plusieurs améliorations dans les conditions de travail et des hausses salariales de 19 % sur 6 ans, rétroactif au 1er janvier 2019.

Les vacances ont considérablement été bonifiées, ainsi, les travailleurs auront 3 semaines après un an, 4 semaines après 5 ans, 5 semaines après 10 ans et 6 semaines après 15 ans. Le temps supplémentaire sera dorénavant payé dès qu'une personne travaille en dehors de son horaire de travail régulier. Le taux de remplacement du salaire de l'assurance collective est bonifié, à la fois pour le court et le long terme.

« Le 12 janvier dernier, les membres ont décidé de mettre en œuvre des moyens de pression. Après 10 jours d'intenses moyens de pression à l'interne, les négociations ont repris, avec le dénouement qu'on connaît. C'est grâce à la participation de tous et à la grande solidarité si on a pu obtenir cet excellent contrat. Il n'y avait pas eu de changements significatifs dans la convention depuis 30 ans, enfin elle va être au goût du jour », explique le président de l'unité de la section locale 8396, Michael Proulx-Milot.

Le contrat prévoit aussi une bonification graduelle du régime de retraite pour atteindre 6 $ par mois par année de service à terme. L'exécutif syndical aura désormais un bureau au sein de l'usine et une banque de libérations pour activités syndicales de 900 heures. Fait à noter, un rôle de représentant à la prévention est reconnu dans la convention, même si cette usine n'y est pas tenue en raison des lacunes dans l'application de la Loi sur la santé et la sécurité. Ce représentant à la prévention aura même la possibilité de déclarer lui-même un refus de travail au nom des travailleurs de l'usine si ces derniers sont confrontés à une situation qui menace leur sécurité.

« C'est un gain important en matière de santé et sécurité également », souligne le représentant syndical Luc Laberge. « J'aimerais féliciter le comité de négociation qui a su garder le cap dans cette négociation longue et difficile. Le résultat est à la hauteur des espoirs des membres et de leur mobilisation », ajoute Luc Laberge.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]

Liens connexes

https://www.metallos.org/