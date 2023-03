Contraception gratuite : le Québec doit emboîter le pas à la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 5 mars 2023 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, demande au gouvernement Legault d'emboîter le pas à la Colombie-Britannique, qui vient de rendre gratuite la contraception sur ordonnance.

« Le leadership de la Colombie-Britannique doit inspirer le gouvernement Legault de poser un geste fort. Dans un contexte de hausse rapide du coût de la vie, nous devons éliminer les barrières financières à l'accès à la contraception. En couvrant toutes les formes de contraception dans le panier de la RAMQ, on vient réduire les grossesses non-désirées et on vient appuyer le droit des femmes de faire leurs propres choix en matière de santé », affirme Manon Massé.

Dans un contexte où l'accès à l'avortement recule aux États-Unis et ailleurs dans le monde, le Québec doit montrer l'exemple. « Le gouvernement Legault nous parlait de sa vision du féminisme la semaine dernière, voici une occasion concrète de montrer au reste de l'Amérique du Nord que dans notre vision québécoise du féminisme, l'accès à la contraception, comme l'accès à l'avortement, est un droit garanti au Québec », ajoute Mme Massé.

Québec solidaire propose également de rendre accessibles gratuitement des produits d'hygiène menstruelle, comme les tampons et les serviettes hygiéniques, dans les institutions publiques comme les écoles, en s'inspirant d'un programme écossais.

Un investissement à coût nul pour le Québec

En campagne électorale, Québec solidaire évaluait le coût de la couverture publique de la contraception à 48 millions $ par année. Selon une étude de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, un tel investissement permettrait de réaliser des économies annuelles de 71 millions $ en réduisant le coût des soins reliés aux grossesses non-désirées.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

