Continuité Biosciences nomme Vicky Papoutsis au conseil d'administration

La directrice du développement des affaires et de la stratégie d'entreprise rejoint le conseil d'administration alors que l'entreprise fait progresser ses programmes cliniques et ses activités de partenariat

BRADENTON, Floride, 30 juillet 2026 /CNW/ -- Continuity Biosciences a annoncé aujourd'hui la nomination de Vicky Papoutsis à son conseil d'administration. Mme Papoutsis apporte au sein du conseil d'administration plus de 25 années d'expérience en développement des affaires et en stratégie d'entreprise dans le secteur biopharmaceutique, alors que l'entreprise fait progresser ses programmes cliniques et précliniques et élargit ses activités de partenariat.

Cette nomination intervient à un moment charnière, alors que Continuity Biosciences passe du développement de sa plateforme à l'exécution d'essais cliniques. Alors que son principal programme sur le cancer du pancréas est désormais en phase clinique et que d'autres programmes progressent au sein de son portefeuille, l'entreprise met davantage l'accent sur les partenariats stratégiques. Mme Papoutsis rejoint le conseil d'administration forte d'une expérience directe de la structuration d'opérations de concession de licences et de développement des affaires, en étroite adéquation avec les activités de partenariat stratégique en expansion de Continuity.

Mme Papoutsis est actuellement vice-présidente directrice et responsable de la stratégie chez TerSera Therapeutics. Au cours de sa carrière de plus de 25 ans, elle a dirigé des projets de licences, de fusions et acquisitions, d'opérations internationales et de stratégie d'entreprise dans l'industrie biopharmaceutique. Au cours de sa carrière, elle a mené à bien plus de 30 transactions stratégiques et a participé à la création de trois entreprises de biosciences prospères soutenues par des sociétés de capital-investissement.

« J'ai eu le privilège de travailler avec Vicky sur de multiples transactions au fil des ans et j'ai longtemps admiré son professionnalisme, son jugement stratégique et sa capacité extraordinaire à créer de la valeur grâce à des partenariats », a déclaré Robert Whitehead, cofondateur et président exécutif de Continuity Biosciences. « Au fur et à mesure que nous faisons progresser nos programmes cliniques et précliniques et que nous élargissons nos activités de partenariat stratégique, l'expérience de Vicky sera inestimable. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de Continuity. »

« Je suis honoré de me joindre au conseil d'administration de Continuity Biosciences à une période aussi déterminante dans le développement de la Société », a déclaré Mme Papoutsis. « Continuity a réuni une équipe de direction, des conseillers scientifiques et un conseil d'administration de premier plan, tout en constituant un portefeuille novateur de technologies d'administration ciblée de médicaments dans de multiples domaines thérapeutiques. Je me réjouis à l'idée de soutenir la stratégie à long terme de l'entreprise, d'élargir ses partenariats stratégiques et de contribuer à ses missions d'amélioration des résultats pour les patients. »

La nomination de Mme Papoutsis ajoute une expérience approfondie du développement des affaires et des transactions à un conseil d'administration délibérément constitué afin d'offrir une expertise dans les domaines de l'innovation en biotechnologie, du développement pharmaceutique, de la prestation de soins de santé, de la gouvernance d'entreprise, des finances, des opérations, des affaires réglementaires et du développement stratégique des affaires.

« Collectivement, les membres de notre conseil d'administration ont fondé des sociétés de biotechnologie, mis au point et commercialisé des médicaments novateurs, dirigé des organismes de santé mondialement reconnus, construit des marques grand public emblématiques, conseillé les principales sociétés de l'industrie des sciences de la vie, géré des milliards de dollars d'investissements et exécuté des transactions stratégiques transformationnelles », a déclaré M. Whitehead. « Cette expérience combinée donne à Continuity Biosciences une base extraordinaire alors que nous poursuivons notre mission de transformer la façon dont les médicaments sont délivrés. »

Continuity fait progresser un portefeuille de plateformes d'administration ciblée de médicaments conçues pour administrer des thérapies localement, de façon continue et sur de longues périodes. Ses technologies couvrent l'administration intratumorale de médicaments pour le traitement des tumeurs solides, les implants nanofluidiques assurant une libération locale prolongée, les implants sous-cutanés à action prolongée, les dispositifs implantables pour la thérapie cellulaire et les systèmes à microneedles permettant une administration intradermique de précision. Le portefeuille de la Société comprend des programmes en oncologie, dans le traitement du diabète de type 1, en endocrinologie, en prévention du VIH et en esthétique médicale, appuyés par des collaborations avec des établissements universitaires de premier plan, des conseillers scientifiques et des partenaires stratégiques.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plateformes d'administration ciblée de médicaments pour l'administration locale, soutenue et contrôlée avec précision de produits thérapeutiques. Ses programmes couvrent l'oncologie, le diabète de type 1, l'endocrinologie, la prévention du VIH et l'esthétique médicale. Pour en savoir plus, visitez continuitybiosciences.com.

À propos du conseil d'administration

Michael Fowler, directeur de l'investissement et de l'exploitation et chef de la direction d'Affordable Housing Partners, Inc., une filiale de Berkshire Hathaway, possède des décennies d'expérience en placements avantageux sur le plan fiscal, en développement immobilier et en financement du logement abordable.

Vicky Papoutsis, vice-présidente directrice et responsable de la stratégie chez TerSera Therapeutics, est reconnue dans l'ensemble de l'industrie pour son leadership en matière de licences stratégiques, de développement d'entreprise, de fusions et acquisitions et de partenariats pharmaceutiques.

Monica Reed, M.D., présidente et chef de la direction de UChicago Medicine AdventHealth Région des Grands Lacs, possède une vaste expérience de la direction de l'un des principaux systèmes de santé intégrés du pays et fournit des renseignements précieux sur la prestation de soins de santé, les opérations cliniques et les soins aux patients.

Josephine M. Torrente, ancienne associée chez Hyman, Phelps & McNamara, P.C., l'un des cabinets d'avocats les plus réputés du pays dans les domaines des soins de santé et du droit de la FDA, où elle conseillait des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux sur des questions complexes liées à la réglementation, aux transactions et à la gouvernance d'entreprise.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, Ph.D., cofondateur et chef de la direction, est un dirigeant chevronné de l'industrie pharmaceutique possédant une vaste expérience en leadership dans les domaines de la recherche et du développement, de l'innovation de produits et de la stratégie pharmaceutique mondiale. Plus récemment, le Dr Venugopalan a dirigé des initiatives de développement de médicaments combinés chez AbbVie.

Allen Weiss, ancien président des opérations mondiales de Walt Disney Parks and Resorts, est reconnu à l'échelle internationale pour avoir bâti l'une des organisations de service à la clientèle et d'exploitation les plus admirées au monde.

Robert Whitehead, cofondateur et président exécutif du conseil, est un entrepreneur en série dans le domaine des biotechnologies qui a fondé, financé et dirigé plusieurs entreprises prospères dans les sciences de la vie, de la phase de développement clinique à la commercialisation et aux transactions stratégiques. Il est actuellement président de Sprout Pharmaceuticals, reconnu par TIME comme l'une des 10 entreprises les plus influentes dans les domaines de la santé et des sciences de la vie en 2026.

SOURCE Continuity Biosciences LLC

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