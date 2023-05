Contexte inflationniste spécifique au secteur agricole - Québec crée un compte d'aide d'urgence pour les entreprises agricoles avec un appui financier pouvant totaliser 100 M$

QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle mesure visant à appuyer les entreprises agricoles du Québec touchées par le contexte inflationniste. Cette initiative sera mise en place pour soutenir la relève et les agriculteurs qui éprouvent des difficultés financières ou qui entrevoient des besoins de liquidités à court terme notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, en présence du président-directeur général de La Financière agricole du Québec (FADQ), M. Ernest Desrosiers, du président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, M. Martin Caron, et de la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, Mme Julie Bissonnette.

Grâce à cette nouvelle mesure, les entreprises admissibles pourront bénéficier d'une garantie de prêt de fonds de roulement de 50 000 $ sans remboursement de capital et d'intérêts pour les trois premières années. Cet appui financier additionnel mis à la disposition des producteurs peut totaliser 100 M$.

Le nouveau compte d'aide d'urgence administré par la FADQ s'ajoute aux divers programmes d'assurance et de protection du revenu, qui tiennent compte de la fluctuation des prix et des coûts de production, conçus pour soutenir nos entreprises agricoles.

Citations :

« Notre gouvernement est conscient des défis que peuvent vivre actuellement nos entreprises agricoles. Depuis le début, notre engagement est de rester à l'écoute et d'être pragmatiques dans nos actions. Avec les aides annoncées aujourd'hui, nous nous assurons de rendre disponibles rapidement des liquidités dont nos agriculteurs peuvent avoir besoin pour poursuivre leurs activités. On souhaite ainsi ne laisser personne derrière, particulièrement les jeunes agriculteurs, qui sont la relève du secteur. Pour la vitalité de l'économie du Québec et pour l'accroissement de notre autonomie alimentaire, nous sommes mobilisés afin d'assurer la pérennité de notre agriculture. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes conscients que la situation inflationniste actuelle est source d'inquiétude pour certains agriculteurs. La FADQ est un partenaire clé pour assurer la pérennité des entreprises. Cette initiative témoigne de notre volonté de soutenir et d'accompagner le secteur agricole. Des sommes seront disponibles afin que nos producteurs puissent poursuivre leurs activités tout en ayant suffisamment de liquidités à court terme pour assurer la continuité de leurs activités. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants :

Les sommes disponibles proviendront du Programme Investissement Croissance Durable de la FADQ. Celui-ci vise à favoriser le développement des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en les appuyant financièrement dans la réalisation d'investissements productifs et durables.

Les entreprises admissibles doivent répondre aux trois critères suivants :

un chiffre d'affaires de 1,5 M$ et moins;



un excédent monétaire négatif;



un fonds de roulement négatif.

La garantie de prêt de 50 000 $ s'échelonnera sur une période de 10 ans. En plus du congé de remboursement de capital, l'aide financière couvrira le remboursement des taux d'intérêt à hauteur de 5 % par année sur trois ans. Jusqu'à 2 000 entreprises pourront bénéficier de cette aide.

Parmi la clientèle active de la FADQ qui reçoit du financement, la relève agricole de moins de 40 ans est présente dans au moins 50 % des entreprises.

clientèle active de la FADQ qui reçoit du financement, la relève agricole de moins de 40 ans est présente dans au moins 50 % des entreprises. Par ailleurs, la FADQ poursuit sa stratégie d'intervention par priorité, annoncée le 27 avril, auprès de la clientèle présentant une sensibilité financière plus élevée. Au total, plus de 700 clients seront contactés afin d'évaluer leur situation financière et de mettre en place, au besoin, des solutions adaptées.

Pour combler leurs besoins de liquidités, les entreprises agricoles peuvent également utiliser leurs comptes Agri-investissement et Agri-Québec, dans lesquels la FADQ verse des contributions gouvernementales équivalentes à celles versées par les producteurs pour un pourcentage des ventes nettes ajustées de l'entreprise participante.

Rappelons qu'au Québec, une partie importante de notre agriculture est couverte par des programmes d'assurance et de protection du revenu ou sous gestion de l'offre. La fluctuation des différents coûts de production est prise en compte lors de la mise à jour annuelle des protections d'assurance et des coûts de production pour les secteurs sous gestion de l'offre.

Finalement, mentionnons que différents programmes de la FADQ sont aussi offerts pour soutenir la clientèle agricole, tels que :

les programmes d'assurance et de protection du revenu;



les programmes de financement :



le Programme de financement de l'agriculture;





le Programme d'appui financier à la relève agricole;





le Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt;





la garantie de prêt Développement;





la formule vendeur-prêteur.

