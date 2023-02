Consultations publiques sur le RRQ - Le rehaussement de l'âge minimal de la retraite totalement inutile, affirme la CSN

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la Confédération des syndicats nationaux était entendue en commission parlementaire, alors que s'amorçait une importante consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (RRQ). Le régime, en très bonne santé financière, est assuré pour au moins les 50 prochaines années, selon le ministère. La CSN s'étonne donc de la proposition de repousser à 62 ou à 65 ans l'âge d'admissibilité aux prestations, mesure phare de l'actuelle proposition gouvernementale. La première grande centrale au Québec est plutôt d'avis que le moment est opportun pour améliorer certaines dispositions du RRQ sans effectuer de réduction de bénéfices.

« Selon le questionnaire de Revenu Québec, la consultation, obligatoire tous les six ans, est nécessaire pour "accroître la sécurité financière des retraité-es". Du même coup, on propose d'appauvrir celles et ceux qui en ont le plus besoin, alors que près de 3 travailleurs sur 10 n'ont que le RRQ comme revenu à partir de 60 ans. On ne comprend tout simplement pas l'objectif, affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN. La très bonne santé financière du régime rend tout à fait superflue et même nuisible une hausse de l'âge d'admissibilité aux prestations du RRQ. Au contraire, la situation actuelle appelle à une bonification du régime pour les personnes qui y ont cotisé toute leur vie. »

Pour la CSN, le report de l'âge d'accès aux prestations se veut une solution bien imparfaite au problème conjoncturel que représente l'actuel défi de la main-d'œuvre au Québec et aura plus d'effets négatifs sur le maintien de la main-d'œuvre expérimentée que de bénéfices. Elle serait encore plus néfaste pour la population moins bien nantie.

« Si on repousse l'âge d'accès, ce sont encore une fois les femmes et les moins nantis qui seront affectés de façon disproportionnée, puisque leur revenu moyen de cotisation au RRQ est significativement moins élevé. Forcer un report du début de la rente de retraite du RRQ conduirait inévitablement de futurs retraité-es à la pauvreté. À la CSN, on défend des valeurs de justice et de solidarité et, justement, le RRQ revêt un caractère social de redistribution pour les personnes à faible revenu. »

La CSN est en faveur d'une modification des règles de calcul de la rente afin d'éviter que les gains reliés au travail de quelqu'un qui demande sa rente après 65 ans réduisent la moyenne des gains utilisés pour le calcul de sa rente. Elle se montre également favorable aux propositions visant à mieux soutenir les travailleuses et travailleurs qui agissent comme proches aidantes et proches aidants et qui doivent s'occuper d'un enfant à charge ou encore d'une personne en invalidité. Finalement la CSN privilégie le mécanisme d'ajustement actuel en cas de déséquilibre du régime de base du RRQ, et ce, autant pour le régime de base que pour le régime supplémentaire du RRQ.

Pour consulter le mémoire de la CSN : http://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-02_memoire_rrq_csn.pdf

