Consultations prébudgétaires du ministère des Finances - Le Chantier de l'économie sociale fait connaître ses demandes pour un changement de logique économique

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À quelques semaines du dévoilement du dernier budget du gouvernement du Québec avant l'élection générale d'octobre 2022, le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) fait part de ses demandes pour le développement de l'économie sociale.

« Le gouvernement a l'occasion de tirer des leçons de la pandémie de la COVID-19 et de changer notre logique qui mène trop souvent à des choix économiques à courte vue. Il faut réfléchir l'économie autrement. Il faut créer de la valeur avant le profit. Et on le voit dans une foule de secteurs, que ce soit dans les résidences privées pour aînés ou encore la gestion des matières résiduelles : les entreprises d'économie sociale font plus et font mieux parce qu'elles ont une logique différente. Les entrepreneurs collectifs font partie du changement que les Québécoises et les Québécois réclament pour une transition juste et la création de milieux de vie dynamiques, durables et solidaires », explique Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier.

Le Chantier appelle donc le gouvernement à présenter un budget ambitieux qui répond d'abord au climat d'incertitude causé par la situation épidémiologique, les pressions inflationnistes et le manque de main-d'œuvre. « Nous réclamons des solutions qui donneront confiance et, en priorité, pour les secteurs culturels, du loisir et des soins aux personnes vulnérables particulièrement touchés et sollicités par la pandémie. Les programmes et ententes destinés à l'économie sociale doivent aussi être indexés afin de répondre aux hausses de l'IPC. Les entreprises d'économie sociale, particulièrement présentes en région, attendent un meilleur soutien pour embaucher et retenir les travailleuses et les travailleurs », ajoute Béatrice Alain, directrice générale.

Des recommandations pour répondre aux besoins sur le terrain

Pour le Chantier, le budget 2022 doit être celui des services de proximité. C'est pourquoi il s'attend également à des mesures pour les renforcer tout en s'appuyant sur l'expertise de l'économie sociale. Le prochain exercice budgétaire devrait donc :

pérenniser et élargir l'aide octroyée pour la relance économique des centres-villes des municipalités, en y ajoutant des critères en faveur de l'aide et du soutien aux entreprises d'économie sociale;

miser sur le développement de nouvelles filières qui renforcent l'économie circulaire et la vitalité économique dans chaque région;

réaliser au moins 5 000 logements sociaux et communautaires de propriété collective et sans but lucratif;

soutenir le travail des pôles d'économie sociale dans leurs actions en faveur de l'émergence d'entreprises dans toutes les régions du Québec;

permettre une plus grande accessibilité financière des services à domicile et mieux prendre en compte la situation des usagers les plus vulnérables financièrement;

soutenir et renforcer l'expertise d'accompagnement des organisations qui interviennent en matière de reprise collective;

responsabiliser les marchés publics, notamment par un meilleur accompagnement de la commercialisation des entreprises d'économie sociale auprès des acheteurs et approvisionneurs.

« Qualité, proximité, solidarité, voilà les trois mots qui devraient guider le gouvernement dans la préparation de son budget. Parce que la COVID-19 a levé le voile sur nos faiblesses quand vient le temps d'avoir des réponses locales à nos problèmes. Et, de notre côté, en économie sociale, nous continuerons d'appliquer la recette de notre succès : le meilleur service, au meilleur coût et au meilleur endroit », conclut madame Alain.

L'accès équitable aux programmes demeure aussi une demande prioritaire du Chantier alors que nombre d'entreprises collectives sont toujours exclues des aides publiques en raison de leur statut d'OBNL ou de coopérative.

Les recommandations détaillées présentées par le Chantier dans le cadre des consultations prébudgétaires sont disponibles en ligne sur son site Internet.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

