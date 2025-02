CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC - L'INSTITUT DU QUÉBEC DÉPOSE SON MÉMOIRE POUR GUIDER LES CHOIX BUDGÉTAIRES

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026 du ministère des Finances du Québec, l'Institut du Québec (IDQ) a déposé un mémoire intitulé Un coup de barre nécessaire malgré la tourmente. Ce document propose une analyse des finances publiques du Québec et des défis à relever pour assurer un retour durable à l'équilibre budgétaire, tout en prenant en compte le climat d'incertitude économique actuel.

Lors de sa mise à jour économique de novembre dernier, soit en amont des récentes tensions commerciales avec les États-Unis, le gouvernement du Québec prévoyait présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire dans son prochain budget, conformément à la Loi sur l'équilibre budgétaire. Une décision d'autant plus critique qu'elle était guidée par un déficit record de 11 milliards de dollars pour l'année 2024-2025.

Précisons également que depuis la pandémie, les dépenses gouvernementales n'ont pas retrouvé un niveau cohérent face à la taille de l'économie québécoise : en 2018-2019, les dépenses de portefeuilles représentaient 22,3 % du PIB, contre 24,4 % en 2023-2024, soit une différence d'environ 12 milliards de dollars. « Cette hausse des dépenses publiques découle non seulement des coûts liés à la pandémie, mais elle est aussi attribuable à de nouvelles initiatives mises de l'avant depuis 2022, précise Emna Braham, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec. Or, un tel déficit limite la marge de manœuvre du gouvernement face aux crises éventuelles comme une guerre commerciale. »

Pour atteindre l'équilibre, le gouvernement devrait ramener ses dépenses à un niveau de croissance jamais observé depuis les années 2000. Avec une croissance limitée à 2,1 % en 2029, ce rythme se situerait parmi les plus faibles des 25 dernières années. Toutefois, pour assurer le succès d'un tel coup de barre, une sérieuse prise de conscience collective des enjeux s'impose.

Aujourd'hui, le ministre des Finances doit relever un défi supplémentaire : distinguer les impacts de la crise commerciale avec les États-Unis des enjeux de gestion financière habituels. Les mesures prises par notre voisin du Sud pourraient affecter nos résultats financiers et par conséquent, retarder l'équilibre budgétaire. Pourtant, il demeure crucial de maintenir un équilibre entre efforts budgétaires à long terme et mesures adaptées aux réalités économiques immédiates.

Pour en savoir plus

Téléchargez le mémoire : Un coup de barre nécessaire malgré la tourmente

