Caroline Clément, mairesse de Grandes Piles et Pascal Binet, maire d'Adstock, nommés au conseil d'administration de l'UMQ

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce la nomination de deux nouveaux représentants au conseil d'administration de l'Union : Mme Caroline Clément, mairesse de Grandes Piles, et M. Pascal Binet maire d'Adstock. S'ajoutant au siège déjà occupé par le président du caucus et maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, ces nominations viennent compléter la composition des sièges réservés aux représentantes et représentants du Caucus des municipalités locales au conseil d'administration de l'UMQ.

À l'occasion de sa réunion du 12 février 2026, les membres du caucus ont procédé à la nomination de Mme Caroline Clément, mairesse de Grandes‑Piles, à la vice‑présidence du caucus, ainsi qu'à l'élection des membres de son comité directeur :

Mme Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir;

M. Robert Chicoine, maire de Notre-Dame-de-la-Merci;

M. Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel;

M. Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours;

M. Paul Germain, maire de Prévost;

M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie;

M. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon;

M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban;

M. Charles Meunier, maire de Rigaud;

M. Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée;

M. Steve Perreault, maire de Lac-Supérieur;

M. Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel;

M. Jacques Poulin, maire de Fossambault-sur-le-Lac;

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Paroisse de Senneterre;

M. Sylvain Roy, maire d'Escuminac;

M. Denis Tassé, maire de Montpellier.

« Je suis très heureux d'accueillir Mme Caroline Clément et M. Pascal Binet au conseil d'administration de l'UMQ, et de pouvoir compter sur Mme Clément comme vice‑présidente du Caucus. Leur implication depuis plusieurs années au sein du Caucus et leur connaissance fine du terrain seront des atouts majeurs pour faire avancer les dossiers des municipalités locales », a déclaré Joé Deslauriers, président du Caucus, trésorier de l'UMQ et maire de Saint‑Donat.

Le Caucus des municipalités locales regroupe près de 200 municipalités urbaines et rurales situées en milieu rural à travers le Québec, ce qui en fait le caucus comptant le plus grand nombre de membres. Ces municipalités font face à une variété d'enjeux qui influencent directement leur développement et la qualité de vie de leurs citoyennes et citoyens, notamment en matière d'habitation, d'environnement et de vitalité économique.

