Consultations prébudgétaires 2026-2027 - La FTQ demande à la CAQ de mettre fin à ses politiques d'austérité

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), dans le cadre des consultations prébudgétaires, rencontre ce lundi le ministre des Finances du Québec, Eric Girard. La FTQ estime que le prochain budget doit contenir des mesures pour réduire les inégalités sociales; financer adéquatement les services publics; mettre en place une politique industrielle ambitieuse tout en soutenant les travailleurs et travailleuses face à l'incertitude économique; apporter des solutions à la crise de l'habitation; soutenir la lutte contre les changements climatiques.

« Le gouvernement de la CAQ doit mettre à profit ce dernier exercice budgétaire avant les élections pour adopter des mesures concrètes visant à réduire les inégalités sociales qui ont explosé et adopter des mesures pour mieux soutenir les travailleurs et travailleuses, ainsi que les entreprises impactées par la guerre tarifaire. En clair, le gouvernement doit mettre fin aux distractions avec des projets de loi et des lois dont le seul objectif est de diviser la société », déclare le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

Dans son mémoire, la FTQ souligne que le Québec a la responsabilité de veiller au bien-être et à l'épanouissement de sa population. « Nous avons besoin d'un filet social tissé serré et de services publics de qualité, particulièrement en santé et éducation. Québec doit renoncer à tout scénario de compression. Longtemps niée par le gouvernement de la CAQ, la crise du logement frappe durement la population, et cela c'est sans parler de la crise de l'itinérance et des banques alimentaires de plus en plus fréquentées par des travailleurs et travailleuses. On ne peut plus rester les bras croisés en espérant que le temps va tout arranger », ajoute le secrétaire général.

« Par ailleurs, Québec ne peut mettre de côté la lutte contre les changements climatiques. Mais cela doit se faire de manière équitable tout en prenant soin des travailleurs et travailleuses avec une politique de transition juste. Enfin, la FTQ tend la main au gouvernement et l'invite à reprendre le dialogue social afin de travailler ensemble à faire du Québec une société plus juste, plus démocratique et plus verte », conclut le secrétaire général, Olivier Carrière.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Pour consulter le mémoire de la FTQ : ftq.qc.ca/memoire-consultations-prebudgetaires-26-27/.

