Consultations prébudgétaires 2025-2026 : L'Ordre des ingénieurs du Québec soumet ses recommandations pour faire face aux défis du Québec

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, l'Ordre des ingénieurs du Québec soumet ses recommandations afin de répondre aux enjeux actuels et futurs de la société québécoise. Ces propositions prennent une dimension cruciale, notamment en raison des défis socioéconomiques causés par les menaces d'imposition de tarifs commerciaux.

« Alors que nous traversons collectivement une période d'incertitude, il nous faut plus que jamais rassembler toutes les conditions pour promouvoir un Québec innovant et résilient. Nos recommandations contribueront à l'essor d'une société qui se démarque par sa capacité à s'adapter et à se renforcer face aux défis, tout en favorisant un avenir durable et prospère », a déclaré Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Une économie forte et innovante

Au cours des prochaines années, le Québec sera profondément marqué par de grandes transformations économiques, technologiques et environnementales. La transition énergétique, l'accroissement de la robotisation et de l'automatisation, l'intelligence artificielle de même d'ambitieux projets d'infrastructures - notamment dans le cadre du plan de développement d'Hydro-Québec - n'en sont que quelques exemples. Les ingénieurs et ingénieures auront un rôle fondamental pour mener à bien l'ensemble de ces réalisations.

Alors que le gouvernement du Québec a récemment mis fin aux bourses Perspective Québec, l'Ordre l'encourage à prévoir d'autres incitatifs et à consulter les acteurs de l'écosystème pour s'assurer d'une relève suffisante dans le domaine du génie. Répondre aux besoins du secteur passe également par l'apport essentiel des ingénieures et ingénieurs formés à l'étranger : plus d'un nouvel ingénieur sur quatre a été formé à l'étranger avant de devenir membre de l'Ordre ces dernières années.

Des assises durables

Pour assurer le succès de la transition énergétique, l'Ordre juge essentiel de réunir les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Dans le contexte du projet de loi 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, l'Ordre estime que l'élaboration du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) prévu devrait tenir compte des enjeux de résilience des infrastructures énergétiques, de sécurité énergétique et de déficit du maintien des actifs. Ce plan bénéficierait par ailleurs de l'apport d'un plus grand nombre d'intervenants, dont des expertes et des experts indépendants.

Rappelons finalement que le Québec doit disposer d'infrastructures de qualité pour assurer la sécurité de la population et sa prospérité économique. L'Ordre souligne donc l'importance d'accélérer les efforts de rattrapage dans le maintien des infrastructures. Bien que les investissements alloués au maintien d'actifs aient augmenté dernièrement, la qualité globale de nos infrastructures risque de progresser assez lentement, voire stagner à un moment où l'accélération des changements climatiques entraînera une augmentation des risques d'imprévus.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le mémoire de l'Ordre.

