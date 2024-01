Consultations prébudgétaires 2024-2025 - LES CÉGEPS : UN LEVIER INCONTOURNABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - À l'occasion des consultations prébudgétaires 2024-2025 que mène actuellement le ministre des Finances, M. Éric Girard, la Fédération des cégeps a rendu public son mémoire Les cégeps : un levier incontournable pour le développement économique, social, culturel et durable du Québec. Dans son document, la Fédération réaffirme le rôle déterminant des 48 établissements de son réseau pour répondre aux défis majeurs que posent les grands changements démographiques, technologiques et écologiques auxquels le Québec est confronté, et met de l'avant des pistes de solution que le gouvernement du Québec est invité à soutenir dans le cadre de son budget 2024-2025.

« Les données probantes sont sans équivoque : c'est en misant sur la réussite et la diplomation de ses étudiantes et de ses étudiants, sur le rehaussement des compétences de ses travailleuses et de ses travailleurs et sur l'accroissement de la productivité de ses entreprises que le Québec pourra tirer son épingle du jeu dans un contexte où d'importants changements bouleversent notre époque. Selon Emploi-Québec, ce sont 50 % des emplois qui exigeront minimalement un diplôme collégial dès 2026, une tendance qui s'accentuera dans les années subséquentes. À ce titre, que ce soit en matière de réussite, d'offre diversifiée de formations ou d'accès au logement étudiant abordable, les cégeps doivent disposer des ressources qui leur procureront l'agilité nécessaire afin de jouer pleinement leur rôle tant auprès des jeunes que des adultes », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Investir dans la réussite et en santé mentale

La Fédération des cégeps souscrit entièrement aux objectifs que le ministère de l'Enseignement supérieur a fixés pour la période 2021-2026 dans son Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) et son Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (PASME). Or, alors même que les besoins de plus en plus variés de leurs étudiantes et étudiants augmentent, les cégeps ont vu diminuer les sommes qui leur sont allouées pour favoriser la réussite et la santé mentale et n'ont aucune perspective quant au maintien de ces sommes au-delà de 2026.

Afin d'accroître le taux de diplomation et de soutenir la persévérance scolaire, en particulier auprès des étudiantes et des étudiants ayant des besoins particuliers, et de favoriser l'accès aux services de santé mentale pour l'ensemble de la communauté étudiante, la Fédération demande au gouvernement que les allocations octroyées soient maintenues au niveau de 2022-2023 jusqu'à la fin de ces plans d'action. Elle estime aussi que ces sommes devraient par la suite être pérennisées et bonifiées, de sorte que les cégeps puissent étendre et approfondir leurs actions en matière de réussite et de santé mentale.

Soutenir la formation des travailleuses et des travailleurs

On le sait, en particulier dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité, les cégeps jouent un rôle crucial pour hausser les compétences ou requalifier les personnes déjà en emploi. Plus spécifiquement, les cégeps souhaitent pouvoir atteindre davantage les profils de personnes qui échappent aux mesures actuelles du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celles qui ne peuvent poursuivre leurs études qu'à temps partiel et qui ne sont pas admissibles aux mesures de soutien au revenu. La Fédération demande que des mesures incitatives spécifiques soient mises en place afin que ces personnes puissent suivre des formations plus courtes menant à des attestations d'études collégiales (AEC) dans les secteurs d'emploi en pénurie.

Favoriser l'accès au logement étudiant à coût raisonnable

Par ailleurs, la pénurie de logements locatifs qui frappe désormais toutes les régions du Québec touche tout particulièrement la population étudiante en raison de leur haute mobilité résidentielle. Les étudiantes et les étudiants sont en effet très exposés aux hausses de loyer, une majorité d'entre eux devant y consacrer plus de 30 % de leurs revenus, un fardeau qui vient souvent s'ajouter aux effets de l'inflation et à leurs dettes d'études. Pour ne pas compromettre l'accès aux études supérieures et la mobilité étudiante sur le territoire québécois, notamment, il devient primordial d'assurer l'accès à un logement abordable à proximité des cégeps. C'est pourquoi la Fédération des cégeps propose au gouvernement de déployer des mesures en matière d'accompagnement et du soutien dans l'accès au logement étudiant à coût raisonnable. Elle demande en outre que soient prévues des dispositions pour rénover les résidences étudiantes collégiales actuelles et pour bonifier l'offre de ces résidences à travers le Québec.

Valoriser les données sur la réussite et l'intelligence numérique

Dans la même optique, les cégeps doivent davantage être en mesure de traiter, de mettre en valeur et d'améliorer l'utilisation des données sur la réussite par les enseignantes et les enseignants, de façon à leur permettre de mieux comprendre et de mieux soutenir leurs étudiantes et étudiants. De même, il est nécessaire de miser sur l'intelligence numérique, notamment par le biais du croisement de données, afin d'identifier les barrières à la réussite et d'alimenter la recherche visant l'amélioration des méthodes d'enseignement, mais aussi des services de soutien à la population étudiante. Ayant comme objectif ultime la création d'un pôle-réussite dans chaque cégep, la Fédération demande au gouvernement que soient soutenus l'embauche et le développement des ressources pour exploiter les données en lien avec la réussite et la persévérance scolaire.

Renforcer la maîtrise du français et promouvoir la culture québécoise

Comme l'a démontré le rapport d'expertes sur la maîtrise du français au collégial publié en janvier 2022, posséder des compétences langagières est une condition sine qua non à la réussite des études collégiales. Le renforcement de la maîtrise du français, en particulier l'amélioration des compétences en lecture, est essentiel pour surmonter les obstacles à l'intégration des jeunes au niveau collégial. De plus, la valorisation de la langue française et la promotion de la culture québécoise sont des enjeux primordiaux. À cet égard, la Fédération estime que le réseau des cégeps doit pouvoir embaucher les ressources enseignantes ou professionnelles nécessaires pour bonifier les mesures d'aide en français pour la population étudiante et le soutien au développement de la compétence langagière du personnel enseignant.

Agir pour l'écologisation du réseau collégial

Dans la perspective de relever les défis de la transition verte, de contribuer à la Stratégie gouvernementale de développement durable du Québec et de s'inscrire dans la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2023 adopté par le gouvernement du Québec, la Fédération des cégeps demande l'embauche d'une ressource professionnelle en développement durable dans chacun des 48 établissements du réseau. En plus d'élaborer et de déployer une politique en développement durable dans leur collège, ces ressources auraient notamment pour mandat de favoriser la saine gestion des matières résiduelles, l'approvisionnement responsable, l'économie d'énergie, la mobilité durable et la réduction de l'empreinte carbone.

Offrir un environnement d'apprentissage adéquat

Enfin, pour continuer à offrir un environnement d'apprentissage propice à la poursuite des études supérieures, des investissements conséquents doivent être accordés pour améliorer le parc immobilier des cégeps. La Fédération des cégeps demande à cet égard que des mesures soient prises pour rattraper le retard actuel des cégeps en matière d'installations et d'équipements, poursuivre le déploiement d'équipements spécialisés et pallier l'augmentation des coûts de réalisation des travaux et d'acquisition d'équipements. Dans un même ordre d'idées, la Fédération s'attend notamment à ce que le gouvernement fournisse des solutions pour soutenir et harmoniser les capacités du réseau collégial face aux enjeux de ressources informationnelles et que les moyens nécessaires à la mise en œuvre des orientations du Plan de transformation numérique de l'Enseignement supérieur soient consentis aux cégeps.

On peut consulter le mémoire Les cégeps : un levier incontournable pour le développement économique, social, culturel et durable du Québec ainsi qu'un résumé de celui-ci sur le site de la Fédération.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

