MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des présentes consultations prébudgétaires fédérales et du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton tient principalement à réitérer l'importance d'implanter certaines mesures audacieuses, particulièrement d'ordre fiscal, afin de générer plus de liquidités pour les contribuables et dans les coffres de l'État québécois et canadien.

C'est dans un souci d'assainir les finances publiques et de préconiser une relance forte et durable des PME que la firme dévoile aujourd'hui ses soumissions prébudgétaires 2022 à l'intention des ministres des Finances du Québec et du Canada, en vue du dépôt de leur prochain budget.

Les gouvernements ont le devoir de maintenir leurs interventions pour lutter contre les effets néfastes de la pandémie auprès de plusieurs contribuables et secteurs de l'économie, sans quoi les impacts auraient été ou seraient dévastateurs. « Rien n'empêche cependant les gouvernements d'intervenir à la fois pour soutenir les acteurs toujours éprouvés financièrement par la pandémie et de dégager davantage de revenus gouvernementaux, sans augmentation d'impôts et de taxes, dans l'optique de générer plus de liquidités pour les contribuables également », a affirmé l'associé en fiscalité, Jean-François Poulin.

Raymond Chabot Grant Thornton invite donc les gouvernements, par la première série de recommandations formulées sous le thème Finances publiques et liquidités de ses mémoires, à instaurer des mesures fiscales temporaires incitatives et à réactiver des programmes structurants sous de nouvelles formes, comme celui des immigrants investisseurs.

De plus, la firme suggère des mesures pour mieux répondre aux défis entourant deux autres importants fronts : Compétitivité et entrepreneuriat et Main-d'œuvre et immigration.

« Il est clair qu'en ces temps toujours difficiles pour de nombreuses PME, il est temps de leur permettre de souffler un peu sur le plan fiscal et de leur donner des moyens additionnels pour accroître leur croissance, comme en facilitant davantage les transferts familiaux d'entreprises et en veillant au bien-être psychologique des dirigeants », a ajouté le vice-président régional et leader national en transfert d'entreprise, Éric Dufour.

Au chapitre de la main d'œuvre, Raymond Chabot Grant Thornton demande à Québec, entre autres, des ajustements à l'égard du processus lié à l'évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) pour le recrutement de candidats dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). « Malheureusement, le processus actuel au Québec pénalise les PME comparativement à ce qui se fait ailleurs au Canada dans le recrutement de travailleurs étrangers par le PTET, alors qu'une réduction des délais pour accélérer l'arrivée des talents étrangers est cruciale pour de très nombreuses entreprises d'ici afin de combler leur urgent besoin en main-d'œuvre », a indiqué Marc Audet, président d'AURAY Sourcing, organisation spécialisée en recrutement et mobilité internationale et membre de Raymond Chabot Grant Thornton.

Quant à encourager les travailleurs âgés à demeurer plus longtemps sur le marché du travail ou à y retourner, les gouvernements doivent mettre en application des incitatifs fiscaux significatifs. « Au fédéral, il n'y a d'ailleurs pas d'incitatif fiscal de prolongation de carrière, comme on le retrouve au Québec. De plus, au Québec, le crédit d'impôt actuel n'est pas suffisamment attrayant pour représenter un véritable incitatif auprès des travailleurs expérimentés. Un bouclier fiscal doit également être appliqué si un particulier reçoit les prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti et qu'il fait le choix de travailler après 60 ans », a conclu l'associé en fiscalité, Sylvain Gilbert.

Pour consulter en détail les mesures proposées aux gouvernements fédéral et du Québec, les mémoires sont disponibles en français et incluent un sommaire des recommandations en anglais : soumission prébudgétaire provinciale 2022-2023 et soumission prébudgétaire fédérale 2022.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

