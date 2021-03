Consultations prébudgétaires 2021 - Le Chantier propose d'oser pour une relance économique inclusive, verte et locale

MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) a fait connaître les priorités des entreprises collectives pour réussir la relance économique. Avec comme première préoccupation le développement économique qui renforce l'autonomie locale, il rappelle que le modèle de l'économie sociale - qui représente 47,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires - est bien placé pour contribuer à une reprise durable des activités économiques et respectueuse des besoins des communautés.

« L'économie sociale, c'est le véhicule de développement par excellence pour le fait ici, le par et pour la communauté, et ce, toujours en faveur d'entreprises à propriété 100% québécoise. Nous connaissons les besoins sur le terrain et faisons partie d'un corps social et économique tissé serré qui n'attend que le feu vert pour se déployer. Le prochain budget du Québec ne doit pas se priver de ce puissant outil afin de donner son plein potentiel à la relance », a déclaré le président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale, monsieur Laurent Levesque.

Le Chantier appelle le gouvernement à avoir un « réflexe collectif » dans son prochain budget afin de donner l'oxygène nécessaire aux multiples projets en économie sociale sur le territoire, notamment en développement régional, dans le numérique, en immobilier collectif et dans les secteurs du service aux personnes.

Un budget qui innove pour faire face à la crise

Le Chantier est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois déjà pour préparer la relance dans les entreprises collectives québécoises et s'est doté d'une importante plateforme nommée « Osons la relance » qui place l'innovation de l'économie sociale au cœur de la reprise économique du Québec.

« De nombreuse initiatives phares en économie sociale ont vu le jour à la suite de politiques publiques ambitieuses et innovantes mises en place dans un contexte de crise. Nous invitons le gouvernement à récidiver et à oser une relance économique inclusive, verte et locale. C'est le souhait des entreprises collectives, mais aussi de la population du Québec qui s'attend à voir leur gouvernement innover afin que tous se relèvent plus forts de la pandémie », a conclu madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Mentionnons que la plateforme « Osons la relance » se déploie sur six axes stratégiques prioritaires pour l'économie sociale, soit l'achat local, l'autonomie alimentaire, l'emploi et les conditions de travail, l'immobilier collectif, la qualité de vie et la transition écologique. Pour en savoir plus: https://chantier.qc.ca/osons-la-relance/

Le Chantier a également présenté l'ensemble de ses recommandations prébudgétaires dans un mémoire déposé dans le cadre des consultations du ministère des Finances.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

