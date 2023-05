Consultations particulières sur le projet de loi no 15 - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec partage ses inquiétudes pour l'avenir des services sociaux

QUÉBEC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Inquiet pour l'avenir des services sociaux, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) invite le ministre Christian Dubé à apporter des modifications importantes au projet de loi no 15. La réforme proposée devrait notamment permettre une véritable gouvernance de proximité des services sociaux, mieux tenir compte de leur spécificité et les sortir de la logique médico-centriste dans laquelle ils sont enfermés, selon l'Ordre.

M. Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (Groupe CNW/Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec)

L'Ordre tient à saluer l'instauration d'un conseil multidisciplinaire des services sociaux distinct, avec une direction des services multidisciplinaires des services sociaux, au sein des établissements. Cependant, il invite le ministre à aller plus loin pour rétablir l'équilibre entre les missions « santé » et « sociale » du réseau public.

« Au fil des réformes des dernières décennies, les services sociaux sont devenus et demeurent le parent pauvre du tandem santé/services sociaux, tant au niveau du financement, que de l'importance ou de la visibilité qui leur sont accordés. Le projet de loi 15 est une occasion de rectifier le tir. Pour ce faire, il faut toutefois aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé à l'heure actuelle », a souligné le président de l'Ordre, Pierre-Paul Malenfant, T.S., dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 15 à l'Assemblée nationale.

Une approche et des indicateurs de performance adaptés aux services sociaux

D'emblée, l'Ordre déplore l'omission de la composante « services sociaux » du nom des instances de gouvernance, laquelle viendrait consacrer le biais en faveur de la mission « santé ». En ce sens, l'Ordre propose que l'appellation « Santé Québec » soit modifiée pour devenir « Santé et Services sociaux Québec ».

L'Ordre propose également de reconnaître expressément dans la Loi la spécificité des services sociaux et de leurs approches, ainsi que le devoir des différentes instances de gestion de respecter cette spécificité. Dans cette foulée, l'Ordre invite à un changement de paradigme relativement aux indicateurs de performance du réseau, insistant pour que les services sociaux soient dorénavant évalués selon des approches qualitatives, et non plus seulement quantitatives ou comptables.

Assurer une véritable gouvernance de proximité des services sociaux

Par ailleurs, l'Ordre recommande la création d'établissements publics locaux de santé et de services sociaux de première ligne, à l'échelle des MRC, dont le mandat serait d'assurer la mission des services communautaires locaux sur leur territoire. Ces établissements devraient recevoir un budget de fonctionnement adéquat et être dotés d'un conseil d'administration faisant une large place aux citoyens, ainsi qu'à des représentants des milieux municipal, scolaire et communautaire, en plus d'inclure des professionnels de la santé et des services sociaux, notamment des travailleurs sociaux.

Pour connaître toutes les positions et recommandations de l'Ordre, vous pouvez lire ici le mémoire complet déposé à la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale.

Une démarche qui aurait mérité une plus vaste consultation

L'Ordre reste convaincu qu'une réforme d'une telle ampleur aurait mérité de faire l'objet de plus vastes consultations. Cette consultation aurait eu avantage à impliquer les premiers bénéficiaires des soins et des services sociaux, soient les citoyens, mais aussi les organismes communautaires qui contribuent largement à l'offre de services sociaux au Québec.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 500 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

