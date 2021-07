Consultation sur le bâtiment vert et intelligent au québec : Un bilan prometteur

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Société québécoise des infrastructures a été mandatée par le gouvernement du Québec pour mener une consultation publique sur le bâtiment vert et intelligent (BVI) au Québec. Cette dernière a pris fin le 31 mars 2021.

Les parties prenantes de l'industrie ont répondu à l'appel. Plus de 60 participants ont rempli le questionnaire disponible sur la plateforme gouvernementale de consultation publique[1] et une vingtaine se sont exprimés en soumettant des mémoires. Des associations et des ordres professionnels, des institutions d'enseignement, des organisations civiques, des entités publiques, des coopératives, des organismes de soutien au développement économique, des entreprises privées (secteur des technologies, de la construction, du bâtiment), des municipalités, des promoteurs immobiliers, et des entrepreneurs généraux ont notamment contribué à cette consultation. Le niveau de représentativité de l'industrie basé sur la diversité des acteurs qui se sont prononcés et l'analyse des réponses ainsi que des documents déposés confirment le potentiel identifié du BVI pour l'ensemble de l'action gouvernementale.

L'implication gouvernementale apparaît d'ailleurs comme un incontournable. Selon les participants, les bénéfices du BVI pour le Québec sont nombreux et ils influencent directement les priorités gouvernementales. Innover dans la manière de construire, de gérer le parc immobilier, de penser les villes et le territoire pour réfléchir à une vision commune devient essentiel.

Les répondants ont également proposé une panoplie de solutions pour surmonter certaines barrières à la croissance des BVI et assurer l'adhésion de l'industrie à ce concept. Une volonté de collaborer est aussi très présente dans les résultats recueillis. Les participants encouragent la création de partenariats entre le gouvernement, le secteur privé, les organismes et le milieu de la recherche dans le but de promouvoir et de favoriser les BVI.

Au cours des prochains mois, le gouvernement continuera à interagir avec l'écosystème québécois du BVI et évaluera ses options et ses moyens pour préciser le mode d'action privilégié afin de le soutenir dans le contexte et en complément d'autres initiatives gouvernementales connexes, notamment le Plan pour une économie verte 2021-2026 et le Plan d'action pour le secteur de la construction.

Pour accéder au bilan préliminaire de la consultation publique sur le BVI : https://consultation.quebec.ca/processes/sqi2021

SOURCE Société québécoise des infrastructures

Renseignements: Direction des communications, Société québécoise des infrastructures, 418 646-1766, poste 3461

Liens connexes

https://www.sqi.gouv.qc.ca