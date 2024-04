Consultation sur l'avenir de la forêt - Les travailleurs et travailleuses doivent être au centre des préoccupations, insistent les organisations syndicales

SAGUENAY, QC et MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Alors que se tient aujourd'hui la Rencontre nationale des partenaires sur l'avenir de la forêt, les quatre organisations syndicales représentant de la filière forestière québécoise, Unifor, le Syndicat des Métallos, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), demandent que les travailleurs et travailleuses figurent au cœur des préoccupations pour assurer un avenir durable et équitable pour tous les acteurs impliqués.

« L'avenir de la forêt et de nos emplois passe par une vision commune, une concertation qui implique les travailleurs et travailleuses, un plan d'action concret, davantage d'ambition pour développer une industrie qui aidera à décarboner le Québec et des politiques publiques pour s'en donner les moyens », soulignent les représentants syndicaux du secteur de la forêt, le directeur d'Unifor, Daniel Cloutier, celui des Métallos, Dominic Lemieux, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon ainsi que le président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Louis Bégin.

Les quatre syndicats soulignent l'importance d'un diagnostic précis de la situation, qui tient compte des différentes pressions sur la forêt, dont les effets des feux, le Plan Caribou ainsi que les droits des Premières nations. « À la lumière de ce diagnostic, on souhaite pouvoir établir un cadre solide pour protéger les droits et les emplois des travailleurs tout en garantissant la durabilité de notre environnement forestier. Il faut anticiper les changements pour planifier une transition juste, quant aux emplois et à l'avenir économique des communautés », estiment les quatre syndicats.

Planifier la transition

Les travailleurs et travailleuses du secteur forestier doivent être au cœur des décisions qui les concernent.

« Nos membres ne vivront peut-être plus de la forêt de la même façon. Mais ils sont convaincus qu'il est possible d'en vivre encore longtemps avec de bons emplois dans des industries à forte valeur ajoutée. Ce sera possible seulement si on se dote de mécanismes de concertation plus structurés, prévisibles et transparents, qui impliquent à la fois les représentants des travailleurs, des communautés, du gouvernement et des entreprises. Ensemble, on doit arriver à concilier développement durable, emplois de qualité, développement économique des communautés et décarbonation de l'économie », concluent les syndicalistes.

Investir dans la protection de notre forêt profitera à l'ensemble de la société québécoise, englobant les travailleurs et travailleuses, les entreprises, les communautés autochtones ainsi que la population dans son ensemble.

SOURCE Syndicat Unifor Québec

