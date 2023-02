Consultation publique - Vers une Feuille de route montréalaise en économie circulaire

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation souhaite consulter la population de Montréal sur le projet de Feuille de route montréalaise en économie circulaire.

Celui-ci spécifie les orientations et priorités stratégiques, ainsi que les 5 chaînes de valeur sectorielles sur lesquelles la Ville entend agir en premier lieu. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des efforts de la Ville pour dresser le portrait de la situation actuelle et faire émerger des pistes de solution pour accompagner, voire accélérer, la transition circulaire de l'économie métropolitaine.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la consultation. Elle s'adresse en premier lieu aux acteurs de l'écosystème d'affaires montréalais: les entreprises (industries, commerces, services, entreprises d'économie sociale, organismes à but non lucratif, etc.), les organismes de soutien et d'accompagnement de la communauté d'affaires et les institutions de recherche.

Le projet de Feuille de route sera présenté au cours d'une séance d'information publique :

Date et heure : jeudi 16 février 2023 de 18 h 00 à 21 h 00



Lieu : Hôtel de Ville - Édifice Lucien-Saulnier

155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5

La présentation du projet de Feuille de route montréalaise en économie circulaire sera effectuée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal et cette dernière sera suivie d'une période de questions et commentaires du public, puis de la part des membres de la Commission.

L'assemblée sera accessible par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. La documentation afférente sera également disponible sur cette même page.

Accessibilité

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipée de mesures d'aide à l'audition. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Pour ne rien manquer de nos nouvelles, inscrivez-vous à l'infolettre des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions .

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation est présidée par Mme Kaïla A. Munro, conseillère d'arrondissement, Verdun. M. Benoit Langevin, conseiller de la Ville, Pierrefonds-Roxboro, en assume la vice-présidence pour le volet municipal.

Sont également membres de cette commission : Mme Marie-Claude Baril, conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement, Lachine, Mme Angela Gentile, conseillère de la Ville, Saint-Léonard, M. Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. François Limoges, maire, Rosemont-La Petite-Patrie, Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement, Le Sud-Ouest et Mme Josée Troilo, conseillère d'arrondissement, LaSalle.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Service du greffe, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000, [email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL