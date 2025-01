Consultation publique : les usagers de la route 131, dans Lanaudière, sont invités à s'exprimer

SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la tenue d'une consultation publique ayant pour but d'analyser les besoins et, éventuellement, de déterminer les interventions possibles qui permettront d'améliorer les déplacements sur le tronçon de la route 131 situé entre Joliette et Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière.

Cette consultation, qui se déroulera en ligne du 21 janvier au 7 février, donne ainsi l'occasion aux usagers de la route 131 de s'exprimer au sujet de leurs habitudes et expériences de déplacement ainsi que sur les améliorations souhaitées.

La consultation vise plus précisément à obtenir une vue d'ensemble des besoins et des préoccupations des usagers en matière de mobilité et de sécurité. Les informations recueillies serviront de base à l'étude d'opportunité en cours au sujet de ce corridor routier qui traverse la région de Lanaudière.

Tous les usagers qui empruntent le segment ciblé de la route sont visés par la consultation et pourront accéder, dès aujourd'hui, au questionnaire sur le site Web de Consultation Québec.

« La route 131 est une artère de plus en plus indispensable dans Lanaudière. Conscientes de son importance pour nos citoyens et pour le développement économique de la région, ma collègue et moi tenons à en assurer la fluidité et la sécurité. Avec la consultation que nous annonçons aujourd'hui, nous jetons les bases d'un projet qui répondra aux attentes du milieu, pour le présent et le futur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le gouvernement investit des sommes records dans Lanaudière pour moderniser le réseau routier. L'étude d'opportunité lancée en août dernier et dans laquelle s'inscrit cette consultation démontre concrètement notre engagement pour l'amélioration du transport dans notre région. Ces investissements généreront des avancées tangibles pour les municipalités et les citoyens. Nous vous invitons à participer activement à cette consultation : votre voix est essentielle pour cibler les priorités locales et mettre en place des solutions de transport adaptées aux réalités de Lanaudière, dans l'objectif d'améliorer la mobilité pour tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

