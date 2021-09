Consultation publique en habitation - Il est temps de vous prononcer!

QUÉBEC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les Québécoises et les Québécois à prendre part à une consultation publique Web sur l'habitation.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action gouvernemental en habitation, la population est invitée à s'exprimer sur les grands thèmes de la protection des citoyennes et des citoyens, du marché de l'habitation, du parc résidentiel et du cadre bâti ainsi que du développement des communautés.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 15 octobre pour faire connaître leur point de vue. Les informations recueillies permettront de mieux répondre aux besoins présents et futurs des résidentes et des résidents de toutes les régions.

Citation :

« Je vous invite à participer en grand nombre à ce court sondage, car votre opinion est importante pour notre gouvernement. Des consultations ont été effectuées et sont en cours auprès de différents acteurs et maintenant, nous souhaitons vous entendre! Notre objectif est de proposer des actions encore plus efficaces en habitation au bénéfice des Québécoises et des Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

La consultation est accessible au https://consultation.quebec.ca/processes/plan-action-gouvernemental-en-habitation.

