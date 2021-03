Consultation prébudgétaire 2022 - La Ville de Montréal invite la population et les organismes à se prononcer sur plusieurs orientations de son budget à venir

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Forte du succès de la consultation prébudgétaire organisée l'an dernier, la Ville de Montréal a de nouveau mandaté la Commission sur les finances et l'administration (CFA) pour consulter la population sur les orientations budgétaires de la métropole, en vue de l'élaboration du budget pour 2022.

« Avec près de 25 000 réponses au questionnaire en ligne et près de 200 mémoires ou opinions envoyées, la population et les organismes ont démontré l'an dernier leur intérêt pour cet exercice de démocratie participative. Nous avons tout mis en oeuvre cette année pour offrir un processus de consultation rigoureux, qui nous donnera une idée précise des priorités de la population montréalaise afin de concevoir le prochain budget », a déclaré le président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des communications corporatives, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle, Benoit Dorais.

La préparation du budget 2022 s'inscrit bien sûr dans le contexte particulier de la crise sans précédent provoquée par la pandémie de la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, la Ville de Montréal a mis en place plusieurs mesures pour soutenir l'économie montréalaise et stimuler la relance. Avec Montréal 2030, elle propose un alignement stratégique qui repose sur une vision d'avenir pour rehausser la résilience économique, sociale et écologique de la métropole.

La consultation prébudgétaire permettra à la collectivité montréalaise de se prononcer sur les façons dont la Ville de Montréal peut atteindre ses objectifs et plus précisément:

Comment organiser, soutenir et propulser la relance économique en se questionnant, par exemple, sur le type d'investissements à privilégier pour favoriser une économie plus verte et inclusive ou encore sur les mesures à prendre pour renforcer l'accès aux commerces de proximité et la création de milieux de vie de qualité;

en se questionnant, par exemple, sur le type d'investissements à privilégier pour favoriser une économie plus verte et inclusive ou encore sur les mesures à prendre pour renforcer l'accès aux commerces de proximité et la création de milieux de vie de qualité; Quels mécanismes mettre en place pour accélérer la transition écologique et, par exemple, quels outils adopter pour réduire de 55 % les émissions de gaz à effets de serre ou atteindre le zéro déchet d'ici 2030;

et, par exemple, quels outils adopter pour réduire de 55 % les émissions de gaz à effets de serre ou atteindre le zéro déchet d'ici 2030; Quelles actions favoriser pour que les familles choisissent de s'installer à Montréal, que ce soit, par exemple, en bonifiant l'offre en transport collectif et actif, en améliorant les services municipaux, les parcs ou les installations sportives et culturelles, ou en renforçant des programmes et des règlements en matière d'habitation.

Le calendrier et les modalités de participation à la consultation seront indiqués dans un avis public diffusé le 30 mars par le Service du greffe.

Les Montréalaises et les Montréalais pourront participer à la consultation prébudgétaire 2022 en répondant à un questionnaire, disponible sur montreal.ca , du 13 au 20 avril 2021. La population et les organismes pourront aussi faire parvenir une opinion écrite ou un mémoire à la CFA, entre le 13 avril et le 6 mai 2021.

