Consultation prébudgétaire 2021 du gouvernement fédéral : Mobiliser les propriétaires de boisés canadiens dans la lutte contre les changements climatiques

LONGUEUIL, QC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec, membre de la Fédération canadienne des propriétaires forestiers, a présenté des recommandations au Comité permanent des finances de la Chambre des communes du Canada chargé de procéder aux consultations permettant d'établir le budget fédéral 2021.

Cette audition aura permis d'appuyer l'engagement du gouvernement fédéral à procéder au reboisement de 2 milliards d'arbres en partie chez l'un ou l'autre des 450 000 petits et grands propriétaires forestiers du Canada. L'efficacité de ce programme dépendra de la volonté du gouvernement de permettre le reboisement des superficies forestières mal régénérées ou ayant subi des perturbations naturelles. Il serait toutefois possible de faire encore mieux dans la lutte contre les changements climatiques en appuyant l'ensemble des traitements sylvicoles qui permettent d'accroître la séquestration du carbone et d'augmenter les volumes de bois sur pied en forêt privée.

Ce fut également l'occasion de proposer l'adoption d'un régime d'épargne et d'investissement sylvicole personnel afin d'encourager la sylviculture en forêt privée en permettant aux propriétaires de boisés de mettre à l'abri de l'impôt une portion de leurs revenus forestiers en prévision d'investissements nécessaires à l'aménagement de leurs boisés.

La complémentarité de ces recommandations permettrait aux propriétaires forestiers canadiens d'exploiter pleinement les potentiels sylvicoles de leurs boisés, au gouvernement du Canada de s'approcher de ses objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre, à l'industrie forestière canadienne de sécuriser un approvisionnement en bois à long terme en provenance des forêts privées et au secteur forestier de contribuer à la relance de l'économie canadienne.

