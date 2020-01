Consultation prébudgétaire 2020 : Le CCCD transmet ses réflexions

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), la voie la plus crédible en matière de commerce au Canada et au Québec, a fait part de ses réflexions au Ministère des Finances. Fort de ses 18 000 magasins membres au Québec qui emploient plus de 350 000 Québécois quotidiennement, le CCCD représente autant les grandes chaînes que les petits commerçants qui animent les centres-villes et les rues commerçantes du Québec.

Commerce électronique

Au fil des années, il a été amplement démontré qu'il existe encore aujourd'hui un désavantage concurrentiel pour les bons citoyens corporatifs qui opèrent au Québec. Est-il encore utile d'en faire la démonstration alors qu'un produit similaire peut être acheté en ligne sans que toutes les taxes soient perçues comme elles le sont en magasin ? La réponse est non. Il est de notoriété publique que ce genre de chose se produit quotidiennement, privant les commerçants québécois d'une clientèle légitime et l'État québécois et canadien des revenus provenant de ces taxes.

C'est pourquoi nous demandons la mise sur pied d'un groupe de travail fédéral/provincial avec l'industrie afin de commencer à explorer les diverses pistes de solutions. Nous demandons également au gouvernement du Québec de soumettre les géants du commerce électronique aux mêmes règles de compensation de la collecte sélective que les commerçants québécois. Actuellement, les entreprises opérantes au Québec paient près de 200 M$ annuellement afin de financer le cout de récupération des produits qu'ils mettent en marché.

Environnement

Le gouvernement, à juste titre, souhaite poser des gestes en matière environnementale. Récemment, il a été annoncé que les gros électroménagers seraient dorénavant soumis à la responsabilité élargie des producteurs. De plus, le gouvernement semble vouloir annoncer un élargissement de la consigne. Bien que nous comprenions et partagions la volonté du gouvernement d'en faire plus en matière d'environnement, nous demandons à ce que le Ministère des Finances, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Ministère du Revenu et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes produisent une étude d'impact sur la compétitivité des entreprises québécoises et le pouvoir d'achat des Québécois dans le cadre des deux mesures envisagées par le Gouvernement.

L'usage du plastique

On parle beaucoup de la réduction des plastiques et certaines municipalités se sont engagées dans la voie de la réglementation ou du bannissement des sacs d'emplettes en plastique. Conscient de la situation et voulant favoriser la réduction de l'utilisation du plastique, le CCCD a proposé à plusieurs reprises auprès du Ministère de l'Environnement le bannissement des sacs d'emplettes en plastique à usage unique sur l'ensemble du territoire québécois.

Pénurie de main-d'œuvre

Le budget 2019-2020 comportait des mesures d'allégement fiscal et d'employabilité pour les personnes retraitées. Ces mesures, très bien accueillies par l'industrie, étaient limitées au PMR. Le CCCD propose d'élargir les mesures d'employabilité des personnes retraitées à l'ensemble du secteur du commerce de détail.

De plus, nous croyons que dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre le gouvernement du Québec doit initier des discussions avec le gouvernement fédéral afin de coordonner une révision de la fiscalité de la retraite pour favoriser le retour en emploi des travailleurs expérimentés.

Le commerce de détail est au cœur de la vie communautaire de nos villes et villages. Cette présence, souvent oubliée par les différentes instances, est mise à rude épreuve par les différentes iniquités fiscales et par la complexité des mesures mises en place par les différents paliers de gouvernements au fil des dernières années. Dans cet esprit, le CCCD souhaite voir la mise en place de ces recommandations afin de simplifier la vie des petits comme des grands commerçants.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 70 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers de gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est près de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 81 milliards de $ de ventes au détail annuellement.

