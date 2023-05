Consultation bidon sur l'énergie : Marc Tanguay demande à Hydro-Québec de faire preuve de leadership

QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Déçu de l'inaction et du manque de sérieux de la CAQ face à l'avenir énergétique du Québec, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, demande à Hydro-Québec de faire preuve du leadership qui manque cruellement à la CAQ et de lancer elle-même une vaste consultation sur l'avenir énergétique au Québec pour les 50 prochaines années.

Alors que l'opposition officielle propose, depuis des mois, que le gouvernement entame une telle démarche, François Legault ne propose qu'une timide journée de discussions sur cet enjeu pourtant crucial pour l'économie du Québec. Pour le chef de l'opposition officielle, il s'agit d'une consultation bidon puisqu'un projet de loi est vraisemblablement déjà en rédaction en vue de son dépôt à l'automne. Il s'agit d'une simple opération d'apparence, selon lui.

Le député libéral de LaFontaine se tourne donc vers Hydro-Québec afin que la société d'État mette sur pied la vaste consultation nationale itinérante sur l'avenir énergétique que l'opposition officielle estime nécessaire. Hydro-Québec, qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois, est assurément la mieux placée pour prendre le leadership d'une telle consultation, selon M. Tanguay.

« Le manque de leadership de François Legault dans le dossier de l'avenir énergétique est scandaleux. Que le gouvernement soit aussi brouillon et désinvolte sur l'avenir de notre énergie au Québec ne passe pas du tout. On demande donc à Hydro-Québec de corriger le tir et de prendre le leadership pour procéder à la discussion nationale qui est nécessaire. Il en va de l'avenir économique du Québec ! »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Pour répondre aux enjeux énergétiques du Québec, il est crucial de faire preuve d'ambition et de vision. Malheureusement, la CAQ ne semble pas prendre cette question au sérieux. Nous devons donner la parole aux acteurs de la société pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer quant à notre avenir énergétique. Après tout, Hydro-Québec appartient à toutes les Québécoises et à tous les Québécois. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Maxime Doyon, Attachée de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]