CONSTRUIRE PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES, PARTOUT AU QUÉBEC - 155 logements abordables pour les étudiants seront construits rapidement à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce que l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) construira 155 logements spécifiquement destinés aux étudiants, sur la rue Alcide-C.-Horth, à proximité de l'Université du Québec à Rimouski.

L'UTILE se voit aussi désignée développeur qualifié, ce qui lui permettra de procéder plus rapidement à la mise en chantier de ses projets de logements étudiants abordables, partout au Québec.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée de la ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a procédé à l'annonce. Les partenaires du projet, soit le maire de Rimouski, M. Guy Caron, et le président-directeur général de l'UTILE, M. Laurent Levesque, étaient aussi présents.

UTILE Rimouski

Ce projet recevra une subvention du gouvernement du Québec de plus de 4,7 M$, provenant de la Société d'habitation du Québec. Cette aide financière correspond à environ 15 % des coûts estimés pour construire ces logements, dont l'abordabilité sera assurée pour un minimum de 35 ans. La Ville de Rimouski contribue également au projet à hauteur de 715 000 $, incluant la valeur du terrain. Enfin, l'Association générale étudiante du campus de Rimouski de l'UQAR verse, par l'entremise du Fonds CLÉ, 250 000 $. Par ailleurs, le fonds Capital social d'investissement immobilier, qui est administré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, participe aussi au montage financier sous la forme d'un prêt de 20,7 M$.

L'immeuble, qui sera habité par 180 étudiants, comprendra 126 studios et 29 logements de deux chambres à coucher. Bâti sous forme d'unités modulaires, il accueillera ses premiers locataires dès le 1er juillet 2025.

Citations :

« Je le répète sans cesse : il faut multiplier les solutions pour augmenter l'offre de logements abordables. Ce projet novateur, qui verra le jour en quelques mois grâce à la construction modulaire, sera un gros plus pour la communauté de Rimouski, qui compte beaucoup d'étudiants. Je suis heureuse de pouvoir compter sur des partenaires comme l'UTILE qui, grâce à leur expertise, mérite pleinement leur statut de développeur qualifié, qui leur permettra de développer leurs projets plus rapidement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Quelle annonce magnifique pour la région du Bas-Saint-Laurent et pour les étudiants qui choisissent Rimouski! Ce sont des projets comme ceux-là qui me rendent fière, jour après jour, de voir que tous nos efforts portent fruit en matière de logement. Toutes mes félicitations à l'UTILE pour la future construction de cet immeuble destiné aux étudiants de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Ville de Rimouski est fière de contribuer au développement de projets comme celui de l'UTILE. Dans le cadre du Plan de lutte contre la pénurie de logements et dans notre Plan d'action 2024, nous nous étions engagés à favoriser l'accès au logement pour toutes et tous, et nous avons récemment multiplié les annonces en ce sens. Avec ses 155 logements, le projet de l'UTILE porte à plus de 600 le nombre d'unités mises en chantier depuis un an seulement. De plus, ce projet s'inscrit parfaitement dans notre vision de mixité sociale, de densité urbaine et de transport actif, créant un environnement inclusif et durable. Il s'intègre aussi tout naturellement à proximité de l'UQAR et permet de poursuivre le développement de la rue Alcide-C.-Horth. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires gouvernementaux, ce qui nous permet de concrétiser cette vision. »

Guy Caron, maire de Rimouski

« L'UTILE est très fière de ce projet qui, grâce à la collaboration hors pair de nos nombreux partenaires et à l'utilisation de la construction modulaire, sera construit en un temps record pour répondre rapidement aux besoins en logements à Rimouski. Nous saluons la désignation de l'UTILE comme « développeur qualifié », une innovation du gouvernement provincial qui nous permettra d'accélérer encore davantage le développement de nos futurs projets. »

Laurent Levesque, président-directeur général de l'UTILE

