HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral, en collaboration avec des partenaires provinciaux, municipaux et des Premières Nations, a annoncé quatre projets visant à construire et à réparer 115 logements à Happy Valley-Goose Bay.

Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que les administrations municipales collaborent à la construction de 16 logements locatifs abordables. Ces logements sont détenus et exploités dans le cadre du portefeuille de logements locatifs de Newfoundland and Labrador Housing et accueilleront les locataires en novembre et décembre 2024.

Les locataires proviendront de la liste d'attente prioritaire existante de Newfoundland and Labrador Housing. Les loyers seront proportionnés au revenu, soit à 25 % du revenu net du ménage. Les locataires recevront aussi une subvention pour le chauffage.

Les autres projets annoncés visent la construction de 33 logements dans la Première Nation des Innus de Sheshatshiu et la rénovation de 66 logements dans la Première Nation des Innus de Sheshatshiu et la Première Nation des Innus de Mushuau.

Le financement fourni pour la construction de 33 logements dans la Première Nation des Innus de Sheshatshiu comprend :

9 172 718 $ du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements;

6 115 146 $ en capital de la Première Nation des Innus de Sheshatshiu;

une subvention d'exploitation continue de la Première Nation des Innus de Sheshatshiu.

La construction devrait prendre fin à l'hiver 2025.

Le financement fourni pour la rénovation de 26 logements dans la Première Nation des Innus de Sheshatshiu comprend :

390 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du volet de réparation du logement pour les Autochtones du Fonds pour le logement abordable;

585 000 $ en capital de la Première Nation des Innus de Sheshatshiu.

La rénovation de ces logements devrait prendre fin au printemps 2027.

Le financement fourni pour la rénovation de 40 logements dans la Première Nation des Innus de Mushuau comprend :

600 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du volet de réparation du logement pour les Autochtones du Fonds pour le logement abordable;

900 000 $ sous forme de contribution financière de la Première Nation Innus de Mushuau.

La rénovation de ces logements devrait prendre fin au printemps 2027.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Ces investissements, faits par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements et du Fonds pour le logement abordable, procureront stabilité et sécurité aux personnes qui en ont le plus besoin. Je me réjouis à l'idée que cet important financement aidera à répondre aux besoins en matière de logement abordable ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, pendant des décennies. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux d'inaugurer ces nouvelles habitations à Happy Valley-Goose Bay, qui soutiendront 16 personnes ou familles ayant besoin d'un logement abordable. Notre gouvernement demeure un partenaire ouvert et sérieux du gouvernement fédéral et des administrations municipales qui cherchent à accroître le nombre de logements abordables dans notre province. » - L'honorable John G. Abbott, ministre du Logement et ministre de la Santé mentale et des Dépendances de Terre-Neuve-et-Labrador

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr où vivre, élever une famille et bâtir un avenir, y compris ici, à Lake Melville. L'Initiative pour la création rapide de logements, combinée à la Stratégie nationale sur le logement, fournira du financement pour aider à construire des logements abordables, et ce, rapidement. L'importance accordée à l'accessibilité et à l'inclusivité dans la conception universelle de ces 16 logements contribuera à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Perry Trimper, député provincial de Lake Melville

« Compte tenu de la forte demande de logements abordables à Happy Valley-Goose Bay, c'est formidable de voir l'achèvement de ces 16 logements. Il s'agit d'un investissement majeur dans notre collectivité qui offre un endroit sûr et stable où les personnes et les familles peuvent s'épanouir et réussir. Le 13e Conseil est reconnaissant d'avoir collaboré avec toutes les parties concernées et se réjouit à la perspective de poursuivre sa collaboration dans le cadre d'initiatives futures. » - George Andrews, maire de Happy Valley-Goose Bay

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Des améliorations au FLA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes (qui comprennent des logements abordables et au loyer du marché). Pour le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été remplacées par une approche dans laquelle les ensembles qui offrent des résultats dans ces domaines seront plutôt priorisés. Les demandes reposant sur ces améliorations pourront être soumises à compter du 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]