Construction du nouveau pont des Piles à Shawinigan : dernière étape avant le début des travaux

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, annoncent la publication de l'appel d'offres pour les travaux de construction du nouveau pont des Piles, à Shawinigan.

La nouvelle structure en acier à tablier supérieur sera en forme d'arc et située en aval de celle déjà en place. Des interventions de déboisement préalables au projet de construction ont été effectuées à l'automne dernier. Les travaux de construction s'échelonneront sur trois ans et la mise en service est prévue en 2025.

Rappelons qu'environ 11 600 véhicules, dont 14 % de véhicules lourds, circulent en moyenne par jour sur ce lien qui assure la mobilité des personnes et des marchandises dans l'axe nord-sud que représentent l'autoroute 55 et la route 155, en Mauricie.

« Le lancement de cet appel d'offres constitue la dernière étape avant le début de la construction d'une nouvelle structure qui permettra d'établir un lien routier pérenne entre la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre gouvernement déploie tous les efforts pour en amorcer la construction dès que possible cette année. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme l'a promis notre gouvernement, un nouveau pont sera construit pour remplacer l'actuel pont des Piles! Afin de conserver le lien routier tout au long des travaux, les infrastructures utilisées pour renforcer le pont actuel serviront à le maintenir en service jusqu'à l'ouverture du nouveau pont. Par la suite, ces infrastructures serviront à la déconstruction. Nous souhaitons que la signature architecturale du nouveau pont soit distinctive et esthétique afin que les citoyens en soient fiers. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Au terme de la construction du nouveau pont, l'ancienne structure sera démolie.

Construit en 1978, l'actuel pont des Piles a été fermé de manière préventive en février 2022. Des travaux de renforcement ont alors été effectués dans les meilleurs délais en vue de renforcer le tablier par l'ajout de pylônes et de haubans.

La structure a été rouverte à la circulation le 30 août 2022.

