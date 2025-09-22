Construction du nouveau pont de l'Île-d'Orléans : un coût inchangé

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à réitérer que le coût total du projet de construction du nouveau pont de l'Île-d'Orléans demeure inchangé. L'investissement de 2,759 G$ comprend le contrat conception-construction avec Groupement Héritage Île d'Orléans, les honoraires pour la planification et le suivi du projet, ainsi que le coût des activités connexes. Ces dernières incluent notamment les programmes de compensation environnementale, les travaux de réaménagement de la côte du Pont et la déconstruction du pont actuel.

Un montant de 25 M$ pour le mandat de compensation environnementale était donc déjà budgété et prévu lors de l'appel de proposition et au contrat. L'entrepreneur avait le choix de se prévaloir ou non de ce volet complémentaire du projet. Le 11 septembre dernier, le Ministère a ajusté le montant du contrat conception-construction du Groupement Héritage Île d'Orléans afin de refléter le choix du consortium de se prévaloir de ce mandat. Le contrat passe donc de 1,856 G$ à 1,881 G$, sans modification à l'enveloppe globale du projet.

