Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans - Les travaux préparatoires progressent bien

QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux préparatoires à la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans se déroulent efficacement dans le respect des échéanciers. Un changement de phase est prévu dans la nuit du 29 au 30 août 2023 pour permettre la construction de la chaussée du côté sud de la route, mais cela n'aura aucune incidence pour les usagers de la route, puisque les deux voies de circulation seront maintenues dans la côte du Pont. À noter que la largeur des voies sera de 3,2 mètres et que la vitesse demeure à 40 km/h.

Parmi les interventions terminées cette année, il y a la construction du mur de soutènement et de la chaussée du côté nord dans la côte, la reconstruction du chemin Royal est, ainsi que la finalisation du chemin Royal ouest et de la route Prévost. Le réaménagement de l'intersection est aussi terminé, laquelle offre maintenant de nouvelles voies de virage et un nouveau feu de circulation. De plus, les travaux d'élargissement effectués l'an dernier ont permis d'éviter des phases de circulation en alternance dans la côte cette année.

Les travaux dans la côte du Pont devraient donc avoir peu de répercussions sur la saison touristique et la période de récolte des pommes cette année. Le Ministère fera un suivi rigoureux de l'état de circulation et demeura en communication avec les élus de l'île.

Pour plus d'information sur la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724