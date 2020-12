Construction du bureau d'information touristique de Fermont - ArcelorMittal s'engage aux côtés de la MRC de Caniapiscau pour la réalisation du projet

Par ce partenariat qui vient bonifier l'offre touristique existante et contribuer à la vitalité économique de la région, ArcelorMittal démontre une fois de plus son engagement envers la communauté. Depuis plus de 15 ans, l'entreprise offre, en collaboration avec la MRC de Caniapiscau, des visites de son site minier du Mont-Wright. Chaque année, ce sont près de 800 personnes qui ont la possibilité de visiter les installations d'ArcelorMittal.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec la MRC de Caniapiscau dans la réalisation de ce projet porteur. Ce centre d'interprétation permettra de continuer d'améliorer l'expérience des visiteurs dans la région de Fermont et de mettre en valeur les qualités exceptionnelles de ce pays de géants. Nous sommes ravis de soutenir la vision de la MRC pour que le projet puisse maintenant se concrétiser », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« La MRC de Caniapiscau est heureuse de renforcer ses liens avec ArcelorMittal. Ce projet rassembleur est un bel exemple de ce que notre collaboration renouvelée permet d'accomplir et nous remercions ArcelorMittal de son appui », a ajouté Martin Saint-Laurent, préfet de la MRC de Caniapiscau et maire de la Ville de Fermont.

Les attraits de la région, sa richesse géologique et la présence en abondance du minerai de fer, et plus particulièrement de l'hématite, seront mis en valeur à l'Accueil Caniapiscau. Les visiteurs pourront se familiariser avec l'histoire minière de la région et le savoir-faire unique qui s'y est construit au fil des décennies. En plus de mettre en lumière le travail d'artisans locaux, l'Accueil Caniapiscau offrira une vitrine aux divers métiers de l'exploitation minière et plusieurs minéraux seront exposés pour permettre aux visiteurs d'en apprendre plus sur leurs propriétés et leurs utilisations. Une visite à l'Accueil Caniapiscau sera aussi l'occasion de mieux comprendre le travail réalisé par ArcelorMittal dans la région à travers une visite virtuelle de la mine, des contenus audiovisuels inédits, et un espace consacré à l'univers minier.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales d'ArcelorMittal, le numéro un de l'acier dans le monde et parmi les cinq plus grands producteurs de produits de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada S.E.N.C. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada S.E.N.C. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre le mont Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant d'exporter les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient environ 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos de la MRC de Caniapiscau

La MRC de Caniapiscau se considère comme un pilier important dans le développement de ses communautés, que ce soit pour aménager son territoire ou dynamiser la collectivité. Elle est un leader dans le milieu pour assurer la vitalité et la pérennité de sa population.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]