Construction de trois porcheries en Mauricie : la CAQ démontre une fois de plus son manque de conscience environnementale

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Encore une fois, la CAQ fait la démonstration qu'elle ne fait pas bon ménage avec le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en refusant de lui soumettre le projet de porcheries de St-Adelphe, déplore la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon.

En effet, le ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, refuse toujours de donner suite aux demandes des citoyens de la municipalité de la Mauricie qui souhaitent que ce projet de trois porcheries de 3999 porcs chacune soit soumis à une étude environnementale du BAPE. Étant donné que tout projet de porcherie abritant 4000 porcs et plus doit obligatoirement faire l'objet d'une étude du BAPE, une intervention du ministre devient nécessaire pour forcer la tenue d'une telle opération, dans ce cas-ci.

Selon la députée de Verdun, qui est aussi responsable de la Mauricie pour l'opposition officielle, la population a tout à fait raison de s'inquiéter et rappelle au ministre caquiste qu'il a le pouvoir d'agir dans ce dossier. Elle souligne qu'une situation semblable s'est produite à Maricourt, en Estrie, l'été dernier, et que le ministre de la CAQ était alors demeuré les bras croisés, refusant aussi d'intervenir dans le dossier malgré les demandes des citoyens de l'endroit.

De plus, Mme Melançon considère inacceptable que la députée de Champlain, Sonia LeBel, à l'image de sa formation politique, démontre également son indifférence face aux enjeux environnementaux en faisant la sourde oreille aux revendications de ses commettants qui l'implorent d'intervenir auprès de son collègue ministre.

« Voilà un autre exemple du manque de sensibilité environnementale de la part de la CAQ! Il est de plus en plus clair que ce gouvernement ne veut rien savoir des avis du BAPE et ce, dans de nombreux projets. Les citoyens de St-Adelphe ont raison d'être inquiets face à ce projet et ne demandent qu'à être rassurés par une étude sérieuse de celui-ci. »

-Isabelle Melançon, députée responsable de la Mauricie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

