RICHMOND HILL, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. En cette Journée nationale de l'habitation, nous réaffirmons notre engagement à résoudre la crise du logement au Canada. Nous travaillerons avec tous les ordres de gouvernement pour créer plus de logements abordables et nous assurer que tout le monde au Canada a un chez-soi.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Plus tôt aujourd'hui, Maisons Canada a lancé son cadre stratégique d'investissement, une étape importante dans la façon dont le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

L'une de ces initiatives, le Fonds pour le logement abordable (FLA), offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

À cette fin, le gouvernement fédéral investit plus de 32 millions de dollars pour aider à construire 90 logements locatifs sûrs à Richmond Hill.

L'ensemble résidentiel St. Marks Apartments, situé au 286 Major Mackenzie Drive est, est aménagé par Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation (RHEHC), qui offre depuis longtemps des logements hors marché à Richmond Hill. La propriété est située à proximité d'épiceries, de pharmacies, d'écoles, de parcs, de bureaux médicaux et des principales lignes de transport en commun. Elle offre un accès rapide aux lignes d'autobus YRT/Viva et à la gare GO de Richmond Hill.

L'annonce a été faite par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

La Journée nationale de l'habitation nous rappelle qu'il est important que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour résoudre la crise du logement. Nous devons veiller à ce que tout le monde ait un chez-soi et à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

L'annonce d'aujourd'hui, faite dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, est une étape supplémentaire dans nos efforts visant à créer plus de logements équitables et abordables. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens au Canada, maintenant et à l'avenir. » - Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax

« Les logements abordables sont essentiels à la création de communautés fortes, sûres et solidaires. Merci au gouvernement fédéral de soutenir cette importante initiative dans notre communauté. Ensemble, nous pouvons continuer à travailler pour un avenir où chacun aura un endroit où se sentir chez soi. » - Eric Jolliffe, président-directeur général de la région de York

« Nous sommes très heureux de lancer la construction d'un nouvel immeuble de 90 appartements sur notre propriété de St. Marks. Richmond Hill Ecumenical Homes remercie le gouvernement fédéral et la SCHL pour leur soutien essentiel à notre projet, qui garantira que 100 % des logements seront offerts à des coûts abordables. Nous tenons également à souligner le soutien continu du gouvernement de l'Ontario, de la région de York et de la ville de Richmond Hill » - Michelle Kungl, membre du conseil d'administration et secrétaire générale de Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation (RHEHC)

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble du 286 Major Mackenzie Drive est le suivant : 32 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement;



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]