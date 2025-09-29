KITCHENER, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Dans le but d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement soutient la construction de 398 nouveaux logements locatifs grâce à un investissement de plus de 160 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

L'immeuble de 398 appartements, propriété de Vive Development, situé au 3243, rue King East, est la deuxième tour d'un ensemble résidentiel en trois phases. Le site, conçu selon un plan directeur, comprend un réseau routier privé et une promenade piétonne reliant les deux façades sur rue. Les trois tours partageront un parc de stationnement intérieur de deux niveaux, dont un sera sous terrain, ce qui offrira aux résidents un nombre suffisant de places de stationnement. Le toit au-dessus du stationnement comportera un aménagement paysager et offrira des espaces extérieurs communs et des aires de loisirs pour les résidents.

De plus, une étape importante a été franchie aujourd'hui avec l'inauguration de la phase un, qui a été achevée et a accueilli ses premiers résidents en août 2025.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Cela signifie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour relever le défi de construire plus de logements dans notre collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour augmenter l'offre de logements locatifs en investissant plus de 160 millions de dollars dans la construction de 398 nouveaux logements à Kitchener. Il ne s'agit pas que de bâtir des logements, mais de créer, pour les personnes et les familles, de véritables occasions de prospérer, de grandir et de construire leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement pour aider à fournir des logements locatifs dont on a grand besoin à Kitchener. Ce projet représente plus de 390 nouveaux logements et un engagement commun à augmenter l'offre de logements, soutenir les travailleurs locaux et les familles, et aider la collectivité à se développer. Avec le soutien du Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous bâtissons plus que de simples logements -- nous aidons à créer des occasions durables à Kitchener pour que les gens y vivent, s'y épanouissent et s'y sentent chez eux. » - Stephen Litt, chef du développement, Vive Development Corporation

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement versé pour le 3243, rue King East, est le suivant : 160 millions de dollars sous forme de prêt entièrement remboursable du gouvernement fédéral, dans le cadre du PPCA. La première phase de ce projet a reçu 115 millions de dollars sous forme de prêt entièrement remboursable du gouvernement fédéral, par l'entremise du PPCA, annoncé en 2023.



Renseignements supplémentaires :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

