HAMILTON, ON, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend immédiatement des mesures concrètes pour que les Canadiens aient accès à des logements plus abordables. Il est de plus en plus difficile de se loger à coût abordable, que l'on soit un étudiant qui loue un logement, une famille propriétaire d'une maison ou un jeune couple souhaitant acquérir sa première propriété. Nous savons qu'il n'y a pas assez de logements en construction dans nos communautés. C'est pourquoi nous investissons sans tarder pour bâtir plus de logements, plus rapidement. Quand nous aurons réglé le problème de l'offre de logements, les Canadiens pourront payer moins cher pour se loger.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné aujourd'hui de la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, pour annoncer un investissement conjoint de près de 64 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la Ville de Hamilton pour la construction et la rénovation de 214 logements destinés à des familles de Hamilton, en Ontario. Cette annonce s'ajoute aux investissements que le gouvernement fédéral a réalisés à Hamilton depuis 2015 pour construire et rénover 7 255 habitations.

Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de 2 millions de Canadiens d'un bout à l'autre du pays à se trouver un chez-soi, mais il reste du travail à faire. Quand nous investissons dans des logements plus abordables pour les familles canadiennes, nous créons des emplois, nous faisons croître l'économie et nous renforçons la classe moyenne.

Citations

« Partout au pays, les Canadiens me disent que leur plus grande préoccupation est le coût du logement, et c'est pourquoi nous investissons sans attendre pour construire plus de logements. L'investissement annoncé aujourd'hui, qui servira à construire et à rénover des centaines d'habitations à Hamilton, rendra le logement plus abordable, créera de bons emplois pour la classe moyenne et fera croître l'économie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous annonçons le financement de plus de 200 habitations à Hamilton pour répondre aux besoins des gens et des familles. Ces habitations sont essentielles pour répondre aux besoins en matière de logement que l'on constate à Hamilton. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est résolu à offrir aux gens ce qu'il leur faut pour vivre, s'épanouir et prospérer à Hamilton. En aidant les gens à atteindre leur potentiel, ils pourront découvrir toutes les possibilités qui peuvent être créées ici même, dans notre ville. »

-- L'hon. Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Pour moi, il est vraiment important que les gens aient les moyens de vivre à Hamilton, peu importe leur âge et leur revenu. Cet investissement conjoint de la Ville de Hamilton et du gouvernement du Canada changera la vie de centaines de personnes et met en lumière l'important partenariat qu'il faut constamment entretenir pour soutenir les résidents de Hamilton, alors que le coût de la vie continue d'augmenter. »

-- Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

Faits saillants

Le Budget 2022 proposait des mesures qui, conjuguées à des étapes que les autres ordres de gouvernement doivent franchir, placeront le Canada en position de doubler la construction de nouveaux logements et aideront à répondre aux besoins au pays en matière de logements pendant la prochaine décennie.

en position de doubler la construction de nouveaux logements et aideront à répondre aux besoins au pays en matière de logements pendant la prochaine décennie. Les quatre projets de construction annoncés aujourd'hui à Hamilton seront situés aux adresses suivantes :

90, rue Carling



104-106, rue Bay



32, chemin Clapham



219, avenue East Nord

Dans le cadre de ces projets, des logements locatifs seront construits et rénovés et permettront d'aider des aînés, des femmes et des enfants fuyant une situation de violence familiale, des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et des Autochtones.

Le gouvernement fédéral investira près de 45 millions de dollars dans ces quatre projets, et la Ville de Hamilton fournira quant à elle une contribution de 19,1 millions de dollars.

Les fonds fédéraux seront versés par l'intermédiaire des programmes relevant de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), dont l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et l'Initiative pour la création rapide de logements.

La SNL du gouvernement du Canada est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts entièrement remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les Canadiens à revenu moyen, ce qui permettra d'accroître l'offre de logements à un coût minime pour les contribuables. L'iFCLL complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

L'Initiative pour la création rapide de logements est mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la SNL. Cette initiative fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Avec sa phase 3, lancée en 2022, l'Initiative pour la création rapide de logements a une fois de plus dépassé les objectifs fixés. Plus de 5 200 nouveaux logements devraient être créés, dont près de la moitié seront destinés à des femmes et le tiers seront destinés à des Autochtones. Le nombre total de logements créés dans les trois phases de cette initiative est maintenant de plus de 15 500 dans tout le Canada .

. L'Initiative pour la création rapide de logements adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver ainsi que d'autres personnes vulnérables, comme les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]