FORT PROVIDENCE, NT, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fournit un financement de 7,18 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones. Cette annonce vise la construction d'une maison d'hébergement d'urgence qui offrira des services aux femmes, à leurs enfants et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe à Fort Providence. Une subvention de Services aux Autochtones Canada est aussi accordée pour les activités courantes et les services de soutien.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que par Michael Vandell, chef de la Première Nation Deh Gáh Got'ı̨ę.

La maison d'hébergement comptera 20 logements et 60 lits. Elle offrira des services conçus pour favoriser le bien-être global des gens qui y résideront et améliorer les résultats à long terme.

L'annonce a aussi porté sur un financement fédéral de 4,9 millions de dollars pour trois projets d'infrastructure à Fort Providence, à Yellowknife et sur l'île Simpson. Un de ces projets consiste en la construction d'une installation de traitement de l'eau et d'un réservoir d'eau potable à Fort Providence pour remplacer le système vieillissant. Le camp comprendra des chalets familiaux et d'une chambre, un pavillon principal avec cuisine et salle à manger, un foyer avec places assises et un espace de rassemblement près de l'eau. Enfin, une nouvelle unité de refroidissement est en cours d'installation à l'Assemblée législative, à Yellowknife.

Citations :

« Nous savons les personnes de diverses identités de genre et les femmes autochtones en situation d'itinérance ont des parcours uniques et différents. Elles ont donc besoin d'une compassion particulière et d'une expérience personnalisée pour leur bien-être. Le gouvernement fédéral reconnaît ces besoins particuliers. C'est pourquoi il s'est engagé à soutenir des solutions inclusives et équitables pour veiller à ce que toutes les personnes, peu importe leur identité de genre, aient accès à des ressources et à des services sûrs. De plus, il continuera d'investir dans les infrastructures afin d'éliminer les lacunes dans les services offerts à la population du Nord. L'annonce d'aujourd'hui permettra de garantir de façon continue et améliorée la qualité de l'eau et l'accès à l'eau de la population de Fort Providence. Elle vise aussi la création d'un camp de rassemblement dont la communauté métisse de Fort Resolution a grandement besoin pour arriver à se rapprocher de sa culture. On a également annoncé l'amélioration de la qualité de l'air pour toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et qui la visitent. Nous continuerons de travailler avec la population du Nord sur ses priorités pour ses collectivités. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite une vie sans violence. Pourtant, il arrive trop souvent que les femmes, leurs enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient exposés à des risques disproportionnés en raison simplement de leur genre ou de leur identité. C'est pourquoi l'ouverture de la maison d'hébergement de Fort Providence est si importante. Grâce à ses 60 lits sans loyer, cette maison d'hébergement offrira un refuge sûr aux personnes fuyant la violence et un soutien essentiel dans les moments difficiles. Ce projet reflète notre plan pour remédier à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. C'est un pas vers la guérison, la réparation des préjudices générationnels et l'assurance que chaque personne bénéficie de la sécurité et de la dignité qu'elle mérite. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Ces investissements dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest démontrent l'engagement de tous les ordres de gouvernement à fournir de l'eau potable propre de façon durable et à soutenir les maisons d'hébergement pour les personnes dans le besoin. Le financement de camps culturels permet de bâtir nos collectivités et de mieux outiller nos résidents en offrant un endroit où tenir des activités traditionnelles. Nous continuerons de trouver des investissements uniques qui répondent aux besoins de nos collectivités et de nos résidents. » - Vince McKay, ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest

« Le programme d'investissements de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada a donné l'occasion de mettre à niveau le système désuet et détérioré de traitement et de distribution de l'eau potable dans la collectivité. En fournissant une source d'eau fiable et en modernisant la station de traitement de l'eau, nous assurons la salubrité de l'eau potable de toute la population du hameau de Fort Providence pour de nombreuses années à venir. » - Danny Beaulieu, maire de Fort Providence

« L'annonce d'aujourd'hui représente un pas important pour l'avenir de notre communauté résiliente. La maison d'hébergement offrira un refuge sûr et répondra aux besoins uniques des femmes, des enfants et des membres de la communauté 2ELGBTQ+ autochtones. En habilitant et en soutenant nos membres les plus vulnérables, nous renforçons toute la communauté. Nous sommes déterminés à créer de concert un milieu où tout le monde se sent protégé, soutenu et amené à s'épanouir. » - Michael Vandell, chef de la Première Nation Deh Gáh Got'ı̨ę

Faits en bref :

Le financement annoncé aujourd'hui est le suivant : Maison d'hébergement de Fort Providence : 7 183 279,78 $ du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Usine de traitement de l'eau et réservoir de Fort Providence : 3 580 875 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Camp de rassemblement culturel quatre saisons des Métis de l'île Simpson : 1 083 056 $ du gouvernement par l'entremise du PIIC. Unité de refroidissement de l'Assemblée législative : 305 578 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du PIIC.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition. Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur 5 ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

Liens connexes :

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Conseillère en communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]