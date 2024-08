Construction de l'autoroute 70 entre le chemin de la Grande-Anse et La Baie - Les travaux vont bon train

SAGUENAY, QC, le 20 août 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ont souligné la bonne progression des travaux liés au prolongement de l'autoroute 70 lors d'une visite de chantier à La Baie.

Accompagnées de leurs collègues de la région, soit le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, le député de Dubuc, M. François Tremblay, le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, ainsi que la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, elles ont pu apprécier l'état d'avancement d'une importante étape du projet, soit la construction des deux ponts d'étagement au-dessus de la voie ferrée du chemin de fer Roberval-Saguenay.

Le prolongement de l'autoroute 70, qui consiste à aménager un nouveau tronçon autoroutier à quatre voies divisées d'une longueur de près de 7 km, vise à améliorer la capacité et la fluidité de la circulation, à renforcer la sécurité routière et à stimuler le développement économique local et régional. La mise en service des nouvelles voies est planifiée en 2028. Le coût total du projet représente un investissement de 307,4 M$ entièrement financé par le gouvernement du Québec. Ces travaux s'inscrivent dans le projet de lien rapide entre Alma et La Baie, qui permettra de mieux connecter le Saguenay et le Lac-Saint-Jean.

Citations

« Le prolongement de l'autoroute 70 est un projet capital pour la région en matière de développement économique et de mobilité. Notre gouvernement en est bien conscient et investira près de 310 M$ afin d'y parvenir. J'ai pu voir aujourd'hui l'ampleur des travaux en cours et je peux vous assurer qu'ils vont bon train! Je remercie d'ailleurs les travailleurs sur le terrain ainsi que toutes les équipes concernées du ministère des Transports et de la Mobilité durable. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis près de 35 ans, cette infrastructure routière est attendue par la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme plusieurs, je suis très fière de voir que le projet se concrétise. Sa réalisation constitue un pas de plus vers une meilleure fluidité de la circulation dans notre région. À terme, le prolongement permettra aussi d'assurer une meilleure sécurité des usagers de la route. L'achèvement de l'autoroute de l'Aluminium me tient à cœur depuis le début de mon mandat et apporte aussi de grandes retombées économiques pour notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Le projet est divisé en plusieurs lots de travaux. La construction des ponts d'étagement constitue le premier lot. Les prochaines étapes sont : le déboisement du corridor requis pour le prolongement de l'autoroute; la construction de la nouvelle portion autoroutière incluant deux structures au-dessus du chemin de la Savane; le raccordement de la nouvelle portion d'autoroute à chacune de ses extrémités, la construction de deux carrefours giratoires et la modification du carrefour existant, ainsi que l'asphaltage final de l'ensemble du nouveau corridor routier.



Lien connexe

