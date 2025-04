Construction de 91 logements abordables pour les étudiants de l'Université du Québec en Outaouais

GATINEAU, QC, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau et l'Université du Québec en Outaouais (UQO) ont souligné aujourd'hui le début du chantier de construction de 91 logements et studios abordables destinés à des personnes étudiantes à Gatineau. Ce projet représente un investissement d'un peu plus de 36,6 M$.

Cette annonce a été faite par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en présence de la députée de Hull et présidente de séance, Mme Suzanne Tremblay, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et de la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Murielle Laberge.

Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour près de 19,4 M$, dont 13 M$ proviennent du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur y accorde 6,4 M$.

Pour leur part, la Ville de Gatineau et l'Université du Québec en Outaouais injectent respectivement dans le projet plus de 5,1 M$ et 11,3 M$. L'immeuble abritera 30 studios et 61 logements de 2 chambres à coucher.

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour aider différentes clientèles à vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permettra dans ce cas-ci des personnes étudiantes universitaires de bénéficier d'un logement abordable à Gatineau. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles en quête d'un logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« C'est une excellente nouvelle pour les personnes étudiantes de l'Université du Québec en Outaouais. Les résidences étudiantes représentent une option économique et pratique pour les étudiants à la recherche d'un logement abordable, en plus de favoriser la mobilité entre les différentes régions du Québec. Bravo à tous ceux qui ont travaillé fort pour aboutir à cette étape charnière! »

Pascale Déry, ministre de la l'Enseignement supérieur

« Notre université va se doter de sa toute première résidence étudiante. Nous livrons encore une fois la marchandise dans un dossier d'une grande importance pour le milieu de l'éducation. Cette nouvelle infrastructure va non seulement répondre à un besoin criant et elle s'inscrit encore une fois dans la volonté de notre gouvernement de faire du rattrapage pour l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureuse de souligner le début des travaux des nouvelles résidences étudiantes de l'Université du Québec en Outaouais. Dans un contexte où notre région fait face à une crise du logement, ce projet répond concrètement aux besoins des étudiantes et des étudiants. Ce sont 91 logements abordables qui verront le jour ici même, dans ma circonscription. Je tiens à féliciter tous les partenaires impliqués, et particulièrement l'UQO, qui ont travaillé avec détermination pour que ce projet voie le jour. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« L'Université du Québec en Outaouais est un pôle d'innovation et de savoir essentiel à notre développement régional, et il est primordial pour la Ville de Gatineau d'être un partenaire actif dans sa croissance. Cet investissement de plus de 5,1 M$ témoigne de notre engagement à soutenir la construction de logements abordables qui répondent aux besoins de notre communauté étudiante. Avec l'offre additionnelle de 91 logements sur le campus de l'UQO, nous contribuons à dynamiser notre centre-ville en y attirant davantage de jeunes et de talents tout en leur offrant un milieu de vie accessible et vibrant. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Quelle fierté de souligner aujourd'hui cette pelletée de terre de la nouvelle résidence! Cette nouvelle offre de logements abordables facilitera l'accessibilité aux études supérieures de nombreuses personnes étudiantes en réduisant le fardeau financier associé à leurs projets d'études. Le début des travaux sur le chantier illustre concrètement notre détermination à soutenir par tous les moyens la réussite de nos étudiants et nos étudiantes. Notre nouvelle résidence universitaire contribuera aussi à enrichir l'expérience universitaire de ses locataires qui pourront bénéficier, dès la rentrée 2026, des nombreux services offerts sur le campus de l'Outaouais et à distance de marche. Merci à tous nos partenaires d'investir avec nous dans la relève! »

Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

La résidence étudiante est érigée sur un terrain appartenant à l'Université du Québec en Outaouais, près de l'université et à proximité des services.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

