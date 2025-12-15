Construction de 86 logements sociaux et abordables pour des familles, des personnes seules et des travailleurs à Gaspé

GASPÉ, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Gaspé et l'organisme Les Habitations de la Montagne ont souligné aujourd'hui le lancement du chantier du Quartier du Havre, qui consiste à construire 86 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes seules et des travailleurs à Gaspé. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 41 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Gaspé, M. Daniel Côté, et du président de l'organisme Les Habitations de la Montagne, M. Claude Fortin.

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent à ce projet plus de 20 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), et grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL).

Pour sa part, la Ville de Gaspé verse à l'organisme une contribution de 450 000 $ en plus d'accorder des services municipaux d'une valeur de 580 000 $ et un crédit de taxes d'une durée de 35 ans.

Le Quartier du Havre comptera 2 immeubles de 4 étages ayant 43 logements chacun, avec des typologies allant de 1 à 3 chambres à coucher. Il est aussi prévu qu'environ 10 % des logements soient complètement adaptés pour des personnes à mobilité réduite. Le milieu de vie inclura des stationnements, des espaces verts et des espaces de jeux et sera situé au cœur du noyau villageois, à proximité des services.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (TBC)

« Investir en région, c'est investir dans la vitalité de notre territoire et dans la qualité de vie des citoyens qui y vivent. Grâce à des projets comme le Quartier du Havre, notre gouvernement démontre concrètement son engagement à offrir des logements abordables et adaptés aux besoins des communautés, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce projet illustre parfaitement notre volonté d'offrir des solutions concrètes à la pénurie de logements dans la région. En misant sur des partenariats solides et des investissements importants, nous contribuons à créer des milieux de vie accessibles et durables pour les familles et les travailleurs d'ici. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec le Quartier du Havre, Gaspé franchit une étape importante pour répondre à un besoin réel en matière de logement. Ces 86 unités offriront à des familles, à des personnes seules et à des travailleurs un milieu de vie stable, accessible et intégré au cœur de leur communauté. Grâce à l'engagement partagé des partenaires, ce projet d'envergure consolide le développement et l'attractivité de notre territoire. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et président de séance

« Le Quartier du Havre marque un tournant majeur : il s'agit du plus important projet de logements abordables de l'histoire récente de Gaspé. En ajoutant 86 unités destinées aux familles, aux travailleurs, aux aînés et aux ménages à revenus modestes, cette initiative offrira une bouffée d'air frais au marché locatif local. En octroyant une aide financière substantielle et un crédit de taxes foncières sur 35 ans, la Ville de Gaspé démontre qu'elle déploie tous les leviers nécessaires pour stimuler la construction résidentielle. Je tiens à féliciter l'organisme Les Habitations de la Montagne pour son leadership et son travail acharné dans la concrétisation de ce projet vital. »

Daniel Côté, maire de Gaspé

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à la Société d'habitation du Québec ainsi qu'à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour leur soutien financier au projet Quartier du Havre. Nous souhaitons également remercier la Ville de Gaspé et la MRC de La Côte-de-Gaspé pour leur contribution essentielle à cette initiative. Aujourd'hui marque une étape importante : le début des travaux de ce projet tant attendu, qui offrira à 86 ménages de notre communauté un milieu de vie digne, stable et abordable. Nous en sommes particulièrement fiers. »

Claude Fortin, président de l'organisme Les Habitations de la Montagne

Faits saillants :

Pas moins de 30 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gaspé.

La MRC de La Côte-de-Gaspé a contribué au projet en versant différentes contributions totalisant 180 000 $.

Ce projet est né de la volonté d'offrir des solutions à la pénurie de logements actuellement vécue à Gaspé. Grâce à ses plus de 40 ans d'expérience en gestion immobilière, il était tout indiqué pour Les Habitations de la Montagne de développer un tel projet. Le Quartier du Havre intégrera des mesures environnementales, notamment pour optimiser la performance des systèmes et pour réduire les coûts à l'exploitation.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]