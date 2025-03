TORONTO, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 365 millions de dollars pour la construction de 767 logements à Toronto.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ainsi que par James Pasternak, conseiller municipal de Toronto pour York-Centre, Vic Gupta, PDG de CreateTO, et Kevin Green, président et PDG de Greenwin Corp.

La première phase de l'ensemble résidentiel est en cours d'aménagement sur un site de huit acres axé sur le transport en commun et appartenant à la ville de Toronto, situé au 50 boulevard Wilson Heights. Elle fera partie intégrante d'une collectivité complète qui offrira de nouveaux logements, un parc, une garderie, un espace communautaire et des améliorations au domaine public. Des 767 logements locatifs neufs, 384 seront abordables. La conception de l'ensemble respecte aussi les lignes directrices sur la conception de logements abordables de la ville, en veillant au respect des exigences minimales en matière d'accessibilité. L'accès à l'ensemble résidentiel et à ses aires communes sera exempt d'obstacles, et au moins 20 % des logements respecteront les normes d'accessibilité. La propriété se trouve directement à côté de la station de métro Wilson, à l'angle nord-ouest de l'avenue Wilson et du boulevard Wilson Heights.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

350 millions de dollars sous forme de prêt à faible taux d'intérêt entièrement remboursable du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA);

15,3 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA);

13,5 millions de dollars de la Ville de Toronto (en crédits pour l'initiative Housing Now, en exonérations de droits d'aménagement et en report du paiement des baux fonciers).

Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Citations :

« Notre gouvernement offre aux gens des logements abordables et sûrs, mais aussi les emplois et les débouchés qui leur permettront de soutenir et de dynamiser leurs collectivités. Nous sommes fiers d'appuyer la création de ces logements abordables qui contribueront à améliorer le bien-être global des gens à Toronto. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces 767 nouveaux logements sont la concrétisation de notre promesse de construire plus de logements et de rendre les logements plus abordables ici à Toronto. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes à la recherche d'un logement, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir plus de 365 millions de dollars dans ce projet à Toronto. » - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Des centaines de familles torontoises pourront bientôt profiter de nouveaux logements à Wilson Heights. L'annonce d'aujourd'hui permettra de libérer des centaines de logements abordables sur des terrains municipaux et de créer des communautés vivables à proximité des transports en commun. Nous collaborons avec le gouvernement fédéral et les constructeurs pour créer davantage de logements pour les familles. » - Olivia Chow, Mairesse de Toronto

« Avec les premières pelletées de terre et le soutien du gouvernement fédéral, le projet du 50, boulevard Wilson Heights est en bonne voie d'apporter une nouvelle communauté à York-Centre. La construction de logements est un effort de collaboration et, chez CreateTO, nous sommes fiers de notre rôle de trait d'union entre les secteurs public et privé. Nous sommes reconnaissants du dévouement et du travail d'équipe de nos partenaires de construction, de la ville de Toronto et du gouvernement du Canada » - Vic Gupta, président-directeur général de CreateTO

« L'investissement essentiel de notre gouvernement dans 50 Wilson Heights répond directement aux besoins de Toronto en matière de logement tout en contribuant à créer une communauté dynamique et inclusive. C'est un exemple frappant de la manière dont le soutien fédéral et des partenariats solides peuvent permettre de construire des logements sûrs et abordables - aujourd'hui et pour les générations à venir. Greenwin et KingSett sont fiers de s'associer au gouvernement fédéral, à la ville de Toronto, à CreateTO et à Tridel dans le cadre de cette importante initiative » - Kevin Green, président-directeur général de Greenwin Corp.

Faits en bref :

Cette annonce fait suite à celle qui a été faite le 26 janvier par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au sujet d'un financement de plus de 2,1 milliards de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 22 417 logements dans différentes municipalités de l' Ontario . Les projets susmentionnés ont été présentés dans cette annonce, à l'exception du portefeuille de réparations de la Société de logement communautaire d' Ottawa (LCO).

. Les projets susmentionnés ont été présentés dans cette annonce, à l'exception du portefeuille de réparations de la Société de logement communautaire d' (LCO). La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,65 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 53 000 logements locatifs. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités. La période de réception des demandes au titre de la version améliorée du programme s'est ouverte le 22 novembre.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032.

Renseignements supplémentaires :

