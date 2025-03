Construction de 69 logements sociaux et abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et l'organisme Accès Logement Trois-Rivières ont souligné aujourd'hui le début du chantier de transformation de l'ancien couvent des Filles de Jésus de Kermaria, qui permettra d'abriter 69 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Trois-Rivières. Le projet de la Résidence Kermaria représente un investissement de près de 32,9 M$.

Cette annonce a été faite par le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en présence du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, et du président de l'organisme Accès Logement Trois-Rivières, M. Jean Branchaud.

Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour près de 18,8 M$ par l'entremise, entre autres, de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Trois-Rivières accorde à l'organisme près de 1,4 M$, en plus de consentir un crédit de taxes d'une durée de 20 ans.

Citations :

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permettra à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles en quête d'un logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La qualité de vie des personnes aînées est l'une de mes priorités. La revitalisation de cet ancien couvent en logements sociaux et abordables pour nos aînés à Trois-Rivières est un projet que je suis depuis ses débuts. Je salue cette initiative de l'organisme Accès Logement Trois-Rivières qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions aujourd'hui annoncer le début des travaux. Je veux aussi remercier la congrégation des Filles de Jésus de Kermaria, qui assure une présence depuis le 19e siècle à Trois-Rivières et est bien connue pour son œuvre dans le domaine de l'éducation et des soins aux personnes malades en Maurice. J'ai bien hâte de voir le résultat final ! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la conception de ce projet qui améliorera les conditions de vie de plusieurs personnes aînées à Trois-Rivières. Votre initiative contribue à la concrétisation d'un engagement fort de notre gouvernement, soit l'amélioration des modèles d'hébergement au Québec. Vous permettrez à des personnes aînées de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, abordables et accessibles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans l'optique de remédier à la crise du logement et de proposer des solutions abordables, la Ville de Trois-Rivières est fière d'apporter son soutien au projet de construction de 69 logements sociaux pour personnes âgées de la Résidence Kermaria, par une contribution financière et un crédit de taxes. Ce bâtiment, qui présente un intérêt patrimonial significatif, illustre parfaitement les efforts concrets investis dans la revitalisation de notre communauté. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Après sept ans de travaux acharnés, nous en sommes venus à la réalisation concrète de ce projet. Merci au conseil d'administration et au réseau des Habitations populaires du Québec pour leur ténacité. Nous allons pérenniser cet immeuble pour de nombreuses décennies et grâce à nos partenaires, nous conserverons un des plus prestigieux bâtiments religieux de Trois-Rivières tout en aidant notre collectivité trifluvienne. »

Jean Branchaud, président de l'organisme Accès Logement Trois-Rivières

Faits saillants :

Jusqu'à 55 des 69 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant près de 947 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Trois-Rivières.

La congrégation religieuse des Filles de Jésus de Kermaria a contribué pour une valeur de 4 M$ au projet.

Le groupe de ressources techniques Habitations populaires du Québec, qui accompagne l'organisme dans la réalisation du projet, lui accorde pour sa part un montant de 350 000 $.

Ce bâtiment est considéré comme ayant un intérêt patrimonial, principalement parce qu'il abrite une chapelle érigée en 1934. Cette dernière s'élève sur cinq étages et possède un toit à deux versants droits recouverts de cuivre. Afin d'optimiser les grands espaces et le nombre de logements dans le bâtiment, l'ancienne chapelle servira de lieu pour le service de repas aux futurs locataires.

