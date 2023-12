MERRITT, BC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Les familles, les aînés et les jeunes des Premières Nations de Merritt auront bientôt accès à un plus grand nombre de logements locatifs abordables grâce à la construction en cours d'un immeuble de 52 logements.

Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de 11,2 millions de dollars pour la construction de logements qui aideront à répondre aux besoins en matière de logement des membres des communautés des Premières Nations de cinq bandes de Nicola, soit celles d'Upper Nicola, de Lower Nicola, de Coldwater, de Nooaitch et de Shackan.

Situé au 2640, avenue Spring Bank, l'immeuble de quatre étages offrira un mélange de studios et d'appartements d'une, de deux et de trois chambres. Parmi les 52 logements en cours de construction, 36 seront accessibles ou adaptables pour répondre aux besoins actuels et changeants en matière d'accessibilité. De plus, chaque appartement aura un balcon privé. L'immeuble comprendra également une aire d'agrément pour les rassemblements sociaux ou les cérémonies culturelles.

La Nicola Native Lodge Society fournit le terrain pour l'ensemble résidentiel et en sera la gestionnaire. L'immeuble sera adapté à la vie intergénérationnelle (aînés et jeunes vivant ensemble), ce qui est conforme à la vision de la société pour un logement sûr sur le plan culturel.

La construction sera achevée d'ici le début de 2025.

Le financement fourni pour cet ensemble est le suivant :

Par l'intermédiaire de BC Housing, la Province accorde une subvention de près de 10 millions de dollars pour l'ensemble dans le cadre de l'Indigenous Housing Fund de l'initiative Building BC, et elle fournira environ 413 000 $ en financement d'exploitation annuel.

Une contribution de 1,2 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Il est plus important que jamais d'investir dans le logement abordable. Grâce au partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, des personnes de tous âges auront accès à un logement qui leur permettra de demeurer dans leur communauté. L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui n'est qu'un exemple de ce que nous pouvons accomplir avec nos partenaires. J'ai hâte de voir l'achèvement de cet ensemble de logements et l'incidence positive que cela aura dans notre communauté. » - John Aldag, député fédéral de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gens s'épanouissent lorsqu'ils peuvent vivre dans la communauté qu'ils connaissent, avec leur famille et leurs amis. Notre gouvernement est fier d'appuyer les bandes de Nicola afin de construire des logements dans leurs communautés. Ces 52 nouveaux logements joueront un rôle clé pour aider quantité d'aînés, de jeunes et de familles à se bâtir une belle vie. Nous continuerons de travailler avec les partenaires autochtones pour construire des logements dans les réserves et hors des réserves. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous sommes très heureux de la réalisation de cet ensemble de logements. Nos communautés font face à une crise en raison des pénuries de logements, et cet ensemble contribuera à atténuer certains de ces problèmes. Je lève les mains en l'honneur de toutes les personnes qui ont travaillé en coulisses à la réalisation de ce rêve. Huxme'l knee. » - Chef Stuart Jackson, bande indienne de Lower Nicola

« Cet ensemble était un rêve pour bon nombre de nos aînés et dirigeants Nlaka'pamux. Beaucoup d'entre eux sont décédés et n'ont jamais pu voir ce rêve se réaliser. L'une des craintes de notre peuple était de sortir de la vallée de Nicola. Les personnes qui nous suivront auront ainsi la chance de prendre leur retraite et de vivre dans un endroit sûr. » - Chef Arnold Lampreau, bande indienne de Shackan

« Nous reconnaissons que le logement a une incidence sur de nombreux membres des Premières Nations. Nous avons besoin d'avoir un chez-soi, un sentiment d'appartenance et le sentiment que notre identité est ancrée dans la nature, en harmonie avec les plantes, les arbres, les rochers et l'eau. Lorsque nous ressentirons cela, nous serons en paix avec nous-mêmes et notre famille, et nous seront connectés les uns aux autres. » - Sharon Stone, directrice du conseil, bande indienne de Shackan

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de notre communauté un ensemble distinctif et inclusif de logements abordables comme l'immeuble collectif de Spring Bank. Cet ensemble apportera non seulement les logements dont la communauté a grandement besoin, mais il contribuera à bâtir une communauté plus intégrée et solidaire qui embrasse nos diverses cultures et honore l'esprit de réconciliation. » - Michael Goetz, maire de Merritt

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

création de la SNL, le gouvernement du a engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 76 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont environ 170 à Merrit.

L'Indigenous Housing Fund fournit 1,1 milliard de dollars pour construire 3 500 logements sociaux pour les Autochtones, dans les réserves et hors réserves. Plus de 1 500 de ces logements sont prêts à l'occupation ou en construction.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés par la Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Colombie-Britannique pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à sa population, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

