Construction de 40 logements sociaux et abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Raymond

SAINT-RAYMOND, QC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Raymond et l'organisme Pavillon Chantejoie sont fiers de souligner la mise en chantier prochaine du Pavillon Chantejoie, un immeuble de 40 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie qui sera érigé à Saint-Raymond. Ce projet représente des investissements totalisant plus de 20,7 M$.

L'annonce en a été faite en présence de la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, du vice-président de la Commission de l'administration publique et député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, et du président de l'organisme Pavillon Chantejoie, M. Yvon Marcotte.

Le gouvernement du Québec investit dans ce projet près de 10,1 M$ provenant, entre autres, de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y ajoute une contribution de plus de 5,8 M$ en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Pour sa part, la Ville de Saint-Raymond accorde à l'organisme une somme de plus de 337 000 $ et lui offre un crédit de taxes d'une durée de 35 ans, en plus de lui faire don du terrain.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour accélérer la construction de logements sociaux et abordables partout au Québec. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet destiné à des personnes aînées est primordiale. C'est une preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'est engagé à créer davantage de logements abordables, en travaillant conjointement avec les gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec des partenaires sans but lucratif qui font un excellent travail dans leur communauté. Grâce à cette annonce, 40 nouveaux logements seront disponibles pour permettre à des personnes âgées de vieillir dans leur communauté, à Saint-Raymond. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière de voir ce projet de logements sociaux et abordables se réaliser à Saint-Raymond. Cet investissement gouvernemental accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins de nos aînés qui ont besoin d'un toit. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert

« La crise du logement nécessite tous les outils de notre boîte à outils afin de bien y répondre et d'y faire face. L'annonce de 40 nouveaux logements abordables à Saint-Raymond est un autre pas dans la bonne direction afin que les Québécois et les Canadiens puissent avoir un chez-soi dans leur communauté à un prix abordable et démontre que quand les différents ordres de gouvernement se mettent ensemble, les choses bougent. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Je tiens à souligner l'engagement sans équivoque de l'ensemble des partenaires ainsi que de toute la collectivité de Saint-Raymond qui ont pris part à la création de ce projet d'habitation. Cela démontre que l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est une priorité, et que leur choix premier de vieillir chez elles, au sein de leur communauté et dans un milieu abordable et adapté à leurs besoins, est fondamentalement reconnu. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je tiens à féliciter toute l'équipe du Pavillon Chantejoie et à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce beau projet. Ce nouvel immeuble améliorera grandement la qualité de vie de plusieurs personnes aînées à Saint-Raymond. Grâce à ce projet, ces personnes pourront demeurer enracinées dans leur communauté et vivre dans un environnement sain, sécuritaire, abordable et accessible, en plein cœur du noyau villageois. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« La Ville de Saint-Raymond est fière de participer à ce projet de logements destinés à nos aînés autonomes. Le Pavillon Chantejoie procurera des logements abordables, accessibles et sécuritaires à nos résidents qui le réclamaient. Se loger est l'un des droits fondamentaux et le Pavillon Chantejoie vient combler ce besoin. Merci et félicitations à tous les partenaires qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. »

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

« Il y a près de neuf ans, j'ai formé un conseil d'administration avec l'ambition de concrétiser un projet de logements pour les aînés à moyen et faible revenu. Aujourd'hui, je me réjouis de voir ce projet se réaliser enfin, à la satisfaction de toutes et tous. Le projet est né d'un besoin exprimé par des personnes ne pouvant accéder aux résidences privées pour aînés, faute de revenus suffisants. Grâce à une collaboration étroite entre les instances municipales, les instances gouvernementales et le Groupe de ressources techniques Nouvel Habitat, ainsi qu'au travail acharné et à la patience des membres de mon conseil, ce rêve devient réalité. La population de Saint-Raymond pourra être fière de voir sortir de terre le Pavillon Chantejoie, un immeuble de 40 logements qui contribuera à répondre aux besoins de notre communauté. »

Yvon Marcotte, président de l'organisme Pavillon Chantejoie

Faits saillants :

Jusqu'à 32 des 40 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 550 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Raymond .

. Pavillon Chantejoie a aussi obtenu une aide financière de 125 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Saint-Raymond .

