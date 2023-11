Construction de 33 logements sociaux et abordables pour des aînés à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC , le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Sherbrooke ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de la seconde phase du projet La Grande Vie, qui consiste à construire 33 nouveaux logements sociaux et abordables qui seront destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Sherbrooke. Ce projet, une initiative de La Grande Vie, Coopérative de solidarité en habitation, représente des investissements totalisant plus de 12,8 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Mme Élisabeth Brière, de la conseillère municipale du district d'Ascot et présidente de la Commission de l'aménagement du territoire à la Ville de Sherbrooke, Mme Geneviève La Roche, et du président de La Grande Vie, Coopérative de solidarité en habitation, M. Thomas McElreavy.

Le gouvernement du Québec verse au total près de 7,7 M$ dans ce chantier, dont près de 2,9 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 3,6 M$ par l'entremise de la troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Sherbrooke octroie pour sa part une contribution financière de près de 5,5 M$, dont près de 4,8 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Sherbrooke. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet novateur qui améliorera les conditions de vie de plusieurs personnes aînées à Sherbrooke. Votre initiative contribue à la concrétisation d'un engagement fort de notre gouvernement, soit l'amélioration des modèles d'hébergement au Québec. Vous permettrez aux personnes aînées de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, abordables et accessibles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé

« Le soutien aux aînés les plus vulnérables est au cœur de mes priorités. En soutenant la construction de nouveaux logements abordables, nous facilitons leur transition vers une fin de vie digne et sécuritaire. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je tiens à féliciter la coopérative de solidarité en habitation La Grande Vie pour avoir développé la seconde phase d'un projet d'habitation et de gestion unique en son genre. Je suis très fière des importants investissements réalisés par notre gouvernement dans ce projet. Le projet d'agrandissement de La Grande Vie est une excellente nouvelle pour la région sherbrookoise, et son modèle de gestion, un exemple pour tout le Québec qui, je l'espère, inspirera d'autres projets de même nature. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« La Ville de Sherbrooke est fière de voir construire, sur son territoire, 33 nouveaux logements sociaux destinés à des personnes aînées. La première phase du projet de construction La Grande Vie a permis de créer 54 logements et de démontrer la qualité et la plus-value de ces logis pour des personnes en légère perte d'autonomie. À Sherbrooke, nous avons à cœur d'offrir à nos aînés des milieux de vie adaptés qui répondent à leurs besoins, et qui leur procurent des environnements confortables, sécuritaires et abordables. »

Geneviève La Roche, conseillère municipale du district d'Ascot et présidente de la Commission de l'aménagement du territoire à la Ville de Sherbrooke

« Voilà maintenant plus de sept ans que La Grande Vie travaille à la réalisation de son projet d'agrandissement pour répondre aux besoins de ses membres. Le conseil d'administration, accompagné du Groupe de ressources techniques Entraide Habitat Estrie, est fier de contribuer à ce que davantage de personnes âgées puissent se loger à prix abordable, dans un endroit sécuritaire et où il est agréable de vivre! Nous avons bien hâte d'accueillir les nouveaux membres résidents. »

Thomas McElreavy, président de La Grande Vie, Coopérative de solidarité en habitation

Faits saillants :

Jusqu'à 26 des 33 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant 448 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke .

. La première phase de La Grande Vie avait permis la création de 54 logements destinés à des personnes aînées en légère perte d'autonomie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

X HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]