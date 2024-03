Construction de 30 logements sociaux et abordables pour des aînés à Morin-Heights

MORIN-HEIGHTS, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Morin-Heights ont souligné aujourd'hui l'avancement du chantier d'Habitat Morin-Heights, qui consiste en 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Morin-Heights. Ce projet, une initiative de l'organisme Habitat Morin-Heights, représente des investissements totalisant plus de 18,7 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et député d'Argenteuil-La Petite-Nation et, M. Stéphane Lauzon, de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Morin-Heights, M. Tim Watchorn, et de la présidente de l'organisme Habitat Morin-Heights, Mme Louise Cossette.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 8,8 M$ à ce projet par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec ajoute une contribution totale de plus de 7,3 M$, dont plus de 3,2 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Municipalité de Morin-Heights octroie pour sa part au projet une contribution financière de près de 4,8 M$, dont 4,1 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour que tous les Québécois puissent avoir accès à un toit qui correspond à leurs besoins. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet pour personnes aînées est primordiale. C'est une preuve que nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« L'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à soutenir les membres de notre communauté qui en ont le plus besoin. Pour les personnes les plus vulnérables de Morin-Heights, comme les aînés, ces nouveaux logements abordables ne seront pas seulement des lieux de vie sécuritaires et adéquats, mais ils permettront aussi à celles et ceux qui y habiteront de vieillir dans la dignité. »

Stéphane Lauzon, Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« Je tiens à souligner l'engagement sans équivoque de l'ensemble des partenaires ainsi que de toute la collectivité de Morin-Heights qui prennent part à la réalisation de ce projet d'habitation. Cela démontre que l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est une priorité, et que leur choix premier de vieillir chez elles, au sein de leur communauté et dans un milieu abordable et adapté à leurs besoins, est fondamentalement reconnu. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet novateur qui améliorera le milieu de vie de plusieurs personnes aînées à Morin-Heights. C'est la concrétisation d'un engagement phare du gouvernement, soit l'amélioration des modèles d'hébergement au Québec. Le résultat de ces efforts conjoints est doublement gagnant. Il offrira une opportunité aux personnes aînées de demeurer enracinées dans leur communauté et de vivre dans un environnement sain, sécuritaire, abordable et accessible, en plein cœur du noyau villageois et près de la nature. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« Je suis très fier de l'apport continu de la Municipalité à ce projet depuis 2018, que ce soit par la cession du terrain où sont actuellement construits les logements ou par le soutien administratif du personnel. Le projet s'inscrit parfaitement dans notre politique familiale et des aînés en plus de contribuer au déploiement de notre stratégie de dynamisation du noyau villageois. C'est aussi une action concrète pour faire face à la pénurie de logements, particulièrement chez les aînés. Plusieurs d'entre eux vont pouvoir, grâce à Habitat Morin-Heights, continuer de vivre ici à un coût raisonnable. »

Tim Watchorn, maire de Morin-Heights

« Le projet Habitat Morin-Heights va finalement permettre aux personnes aînées de demeurer dans la municipalité en leur offrant un milieu de vie de qualité au cœur du village, et l'annonce d'aujourd'hui est le point culminant de plus de cinq années de travail pour concrétiser cette idée d'implanter un projet de logements abordables pour les personnes aînées de 75 ans et plus. Nous avons pu bénéficier de l'apport de précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu se réaliser. Nous avons aussi pu qualifier le projet pour le Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ. En définitive, Habitat Morin-Heights est un exemple très probant de ce qui peut se réaliser lorsque tous les intervenants impliqués travaillent ensemble et de façon coordonnée. Les investissements publics sont incontestablement essentiels à l'émergence de projets comme le nôtre, et il faut le souligner. »

Louise Cossette, présidente de l'organisme Habitat Morin-Heights

Fait saillant :

Jusqu'à 24 des 30 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant 550 720 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Morin-Heights .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a fait l'objet de trois ententes Canada-Québec visant la mise en œuvre de cette initiative sur le territoire québécois dans le respect des orientations et priorités du Québec en matière d'habitation.

Les trois ententes Canada-Québec concernant l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 4 500 logements au Québec.

www.habitation.gouv.qc.ca

